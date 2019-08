AMESE PARTICIPA DE AUDIÊNCIA NO MP SOBRE CONCURSADOS E ESTRUTURA DA PM E CBM

06/08/19 - 16:58:36

Nesta terça-feira (06), ocorreu na sede do Ministério Público do Estado de Sergipe audiência pública para tratar das condições da estrutura física e o déficit de profissionais no Corpo de Bombeiros e na Polícia Militar.

Participaram da reunião o promotor Deijaniro Jonas, curador da atividade externa policial, o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros – coronel Matheus -, o subcomandante geral da PMSE – coronel Paiva -, o presidente da AMESE – sargento Jorge Vieira, além do presidente da comissão de concursados da Polícia Militar.

Durante a reunião, a AMESE expôs toda a precariedade e insalubridade dos quartéis de ambas corporações. Pediu para acostar à ata da mesma uma coletânea de CDs contendo vídeos e fotografias que comprovam o estado caótico das instalações físicas, algumas com risco de desabamento. Também foram anexados os relatórios emitidos pela Vigilância Sanitária, Defesa Civil e CREA que condenam diversas estruturas.

Além disso, ficou demonstrada a necessidade real de efetivo para as forças militares estaduais. No caso dos bombeiros o déficit é de mais de 40%. Na PM se aproxima de 30 por cento.

“Estamos denunciando há mais de dois anos toda essa celeuma em que se encontra a segurança pública em nosso estado. As autoridades, a sociedade têm que saber que nossos militares querem produzir mais e melhor e isso tem relação direta com a melhoria das condições de trabalho e de efetivo. Nossa tropa está abandonada, essa é uma realidade posta!”, pontuou o presidente da AMESE, o sargento Jorge Vieira.

Da assessoria