AMINTAS: “HÁ UM ESQUEMA CONTRA MIM ENVOLVENDO POLÍTICOS E RADIALISTAS”

06/08/19 - 07:48:22

Na tarde desta segunda-feira, 05, o vereador Cabo Amintas esteve na Rádio Xodó FM, sendo entrevistado no Programa Jornal da Xodó, apresentado pelos jornalistas Eduardo Carvalho, Welder Ban e Mary Rodrigues. Os assuntos abordados abrangeram o mandato do vereador e suas possíveis candidaturas.

Os entrevistadores questionaram Amintas sobre sua atuação na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) quanto àa dificuldades do primeiro semestre e qual será o posicionamento do vereador nos próximos meses. Sobre o assunto, o parlamentar não escondeu a frustração, mas, garantiu estar firme. “A verdade é que foi um início de ano difícil, mas estamos acostumados nessa luta e não vamos recuar. Infelizmente, Sergipe está dominado por políticos poderosos que não querem largar o ‘filé’, deixando apenas o osso para a população. Sabemos que existe um esquema contra mim na Câmara de Vereadores, que envolve políticos, empresários e até radialistas, eles sabem que vou continuar fazendo as denúncias e podem se preparar porque tenho tudo documentado. É lamentável que eles não se conformem em ver alguém fazendo política de forma distinta em Aracaju”, declarou o vereador.

Em relação ao apoio dado por Cabo Amintas à população devido às fortes chuvas ocorridas no mês de junho na capital, Amintas foi questionado se na CMA existe um projeto para resolver os problemas que podem ocorrer de novo nos próximos períodos de chuva. Toda a infraestrutura de crescimento da cidade passa por aprovação na Câmara, que aprovou construções desordenadas, em lugares impróprios e com apoio dos órgãos ambientais.

“Desde o primeiro dia que cheguei na Câmara ouvi dizer que o prefeito estava enviando o Plano Diretor da Cidade, até agora espero. Não podemos culpar a natureza pelas tragédias que aconteceram, ela está retomando seu espaço. Aracaju cresceu de forma desordenada, quando chegam as eleições os políticos aceitam até construção em invasões para conseguir se eleger, agora a natureza está cobrando. Tenho certeza de que o prefeito Edvaldo Nogueira está rezando para que no próximo ano não chova da mesma forma porque o caos vai acontecer outra vez. Não quero dizer que o Prefeito é culpado pelas chuvas, mas a cidade deveria estar preparada por ele para esse período”, afirmou Amintas.

Possível Candidatura a Prefeito

Em outro momento, Amintas falou sobre a possível candidatura à prefeitura na cidade de Nossa Senhora do Socorro. “Fui procurado por um agrupamento político que fez uma pesquisa e disseram que meu nome foi bastante citado. Me perguntaram se tenho coragem de ir para essa batalha. Respondi que a questão não é ter coragem, estou sempre preparado para a guerra, mas faço parte do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e devo conversar com meu partido. O presidente do partido, Rodrigo Valadares, disse que já havia sido procurado por esse grupo. Então, tivemos uma reunião e meu nome pode ficar à disposição, porque a cidade de Nossa Senhora do Socorro faz parte da grande Aracaju e por isso acabamos trabalhando bastante por lá. Mas obviamente, o partido pode apoiar outros candidatos que, como um grupo unido, eu apoiarei também”, ressaltou o parlamentar.

Questionado sobre as condições para ser candidato, se são favoráveis ou não, Amintas respondeu que existem sim condições, desde que lhe permitam trabalhar. “Atualmente, após a eleição do presidente Bolsonaro, muita coisa mudou no país, coisas que não imaginávamos ser possíveis, a exemplo da eleição do senador Alessandro Vieira que derrotou os ‘caciques’ políticos do estado. Infelizmente, existe um esquema que não me permite dar muitas entrevistas no momento, já fui cortado do Programa do Bareta na TV, após 10 anos de trabalho. Tudo isso por um provável acordo entre a Casa Legislativa e a TV, para que eu atinja menos pessoas dentro daquela Casa”, disse em tom de desabafo o vereador.

Por fim, o programa Jornal da Xodó exibiu mensagens de ouvintes que apoiam o trabalho de denúncias que o Vereador Cabo Amintas realiza. Amintas aproveitou a oportunidade para agradecer e informar que vem novidades por aí. “Estou sabendo da chegada à nossa cidade, de uma Tv Web comprometida com a verdade”, informou.

Fonte: Assessoria de imprensa do Vereador Cabo Amintas.