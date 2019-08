Bom Sucesso- Alberto enfrenta Nana por Paloma e faz proposta ousada a Diogo: ‘Ache essa moça e eu assino o testamento’. Antonio Fagundes propõe acordo com advogado vivido por Armando Babaioff

Alberto (Antonio Fagundes) recebeu uma visita surpresa da pessoa que teve o exame trocado com o seu e ficou encantado pela simplicidade de Paloma (Grazi Massafera). Porém, um imprevisto do passado fez com que o encontro de Nana (Fabiula Nascimento) e da loira fosse nada amigável… Acontece que o empresário não engoliu essa história da filha mais velha expulsar a costureira de sua própria casa e, no capítulo desta terça, dia 6/8, a fará ouvir poucas e boas.