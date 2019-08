Cabaré de luxo

06/08/19 - 08:27:28

Olhando direitinho, o Congresso Nacional assemelha-se a um bordel de luxo. Como as garotas-de-programa, a maioria de suas excelências adora atuar por trás das cortinas, no escurinho, debaixo dos lençóis. No cabaré, a fogosa meretriz abre as pernas por dinheiro, tal qual os deputados e senadores, que se arreganham para o governo em troca da liberação de emendas parlamentares. Para aprovarem em 1º turno a famigerada reforma da Previdência, centenas de deputados trocaram os votos pelas milionárias emendas. Pior é que vão querer mais agrados para sacramentar esse crime de lesa-pátria. Diante de tanta desfaçatez é de se indagar: qual a diferença entre uma quenga doidinha por dinheiro e um parlamentar que só vota em troca de vantagem financeira ou mimos oferecidos pelo governo? Talvez seja por tudo isso que os congressistas, em sua grande maioria, pensam que são pais e mães dos brasileiros, vistos por eles como um bando de filhos da puta. Cala-te, boca!

Voto a menos

A oposição ao projeto de reforma da Previdência deve perder um voto agora no 2º turno. Com a prisão preventiva restabelecida e, portanto, impedido de viajar à Brasília, o ainda deputado federal Valdevan Noventa (PSC) não poderá repetir seu voto contra a famigerada proposta. Pior é que o suplente pastor Jony Marcos (PRB) deve seguir o partido e votar favorável ao crime de lesa-pátria. Homem, vôte!

Portas fechadas

O Museu da Gente Sergipana, no centro de Aracaju, está fechado para manutenção. Inaugurado em 2011, o museu abriga um espaço multimídia de última geração, comparável ao Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Mantedor do local, o Instituto Banese informou que todas as atividades internas foram suspensas. Não há previsão para a reabertura do principal ambiente cultural da capital sergipana. Aguardemos, portanto!

Carona na dor

Pegando carona no horrendo estupro de um garoto, o deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania) quer instalar a CPI de pedofilia. Até já conseguiu apoio assinado de 17 colegas. O desejo do legislador é que o Parlamento apure denúncias sobre pedofilia e apresente ao governo propostas de combate e prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Parece que essa não é bem a função de uma CPI. Diferente do que pensa Samuel, a Comissão Parlamentar de Inquérito serve para apurar denúncias de irregularidades no setor público. Marminino!

Na terrinha

Aracaju será o próximo destino dos presidentes de Assembleias do Nordeste. Eles vão participar, sexta-feira próxima, do 5º Encontro de Presidentes de Legislativos. Na pauta, a reforma da Previdência e o consórcio dos estados nordestinos, cuja efetivação depende de aprovação pelos Legislativos. Após o evento oficial, os visitantes conhecerão nossas praias e apreciarão a culinária sergipana, afinal ninguém é de ferro. Ah, bom!

Malas prontas

Insatisfeito com o MDB, o deputado estadual Garibalde Mendonça só pensa em mudar de partido. Como não pode pular a cerca agora para não perder o mandato, o emedebista colocará gente sua em outras legendas. O primeiro passo nesse sentido foi dado ontem. Reunido com José Carlos Machado, presidente estadual do DEM, Garibalde acertou a filiação do filho, que pode até comandar o diretório demista de Aracaju. Vixe!

Caindo aos pedaços

As instalações da Polícia Militar em Poço Redondo, no sertão de Sergipe, estão em petição de miséria. Os refrigeradores de ar não funcionam há muito tempo, os beliches estão quebrados e com os colchões imundos, as instalações hidráulicas seriamente danificadas e a rede elétrica está capenga. A Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares está exigindo do governo a urgente recuperação daquele pardieiro. Crendeuspai!

Mega negócio

A Ânima Educação anunciou, ontem, a compra do Centro Universitário Ages (UniAges), em um negócio de R$ 200 milhões. A aquisição marca a entrada companhia no Nordeste. Fundada em 1982, a UniAges possui 5,6 mil alunos em 26 cursos de graduação na Bahia e em Sergipe. Com a operação, a Ânima, passa a contar com cerca de 120 mil alunos em sete estados. Esta informação é do jornal Valor Econômico.

Unhas afiadas

Faltando mais de um ano para as eleições, muitos políticos aliados do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), já começaram a fustigar os próprios correligionários visando desgastá-los politicamente. É como se fossem gatos afiando as unhas para defender sua parte na hora da ração. Misericórdia!

Fique rico

E aí, quer ganhar um dinheirinho fácil e sair desse miserê? Pois corra numa casa lotérica e faça um joguinho da Mega-Sena, que vai sortear hoje a ninharia de R$ 32 milhões. Tudo bem que é pouco, mas serve para pagar parte das dívidas e comprar uns engradados de cerveja. E então, vai ficar aí com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar? Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha da Manhã, em 23 de junho de 1938.

Resumo dos jornais