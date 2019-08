CELSO DE MELO MANTÉM LIBERDADE DE VALDEVAN ATÉ JULGAMENTO FINAL

06/08/19 - 20:40:42

O ministro Celso de Melo, em decisão tomada nesta terça-feira (06), tendo em vista as razões de índole recursal invocadas pelo congressista Valdevan Noventa ora agravante, entendeu recomendável conferir-lhe, com base no poder geral da cautela.

A pretendida tutela de urgência, em ordem a suspender, até final julgamento do presente agravo interno, a eficácia da decisão por mim proferida, mantendo o estado de liberdade provisória sem outras restrições.