Congresso de Jovens Batistas acontece no dia 10 de Agosto em Aracaju

06/08/19 - 08:09:19

O Congresso de Jovens Batistas JUNÇÃO deste ano acontece no próximo dia 10 de agosto, a partir das 15 horas, no templo da Primeira Igreja Batista de Aracaju (PIBA). Com o tema “Maturidade Cristã”, o evento terá como convidados o pastor Davi Lago, de Belo Horizonte, e Neto e Banda.

Com a proposta de estreitar o relacionamento entre a juventude das igrejas batistas de todo o estado, o congresso chega à sua terceira edição com um chamado ao compromisso. “Acredita-se muito que ser jovem é estar envolvido em muitas coisas, mas sem foco ou comprometimento. O JUNÇÃO deste ano vem mostrar justamente o contrário. Nós sabemos por que estamos neste mundo, qual o nosso destino e estamos dispostos a cumprir a missão que Deus nos confiou em nossa geração”, explica o presidente da Jubacap, Júnior Tyjuka.

Em um ambiente de adoração e comunhão, o JUNÇÃO se consolidou como uma das mais importantes celebrações para os jovens batistas sergipanos. Neste ano, o congresso recebe o pastor Davi Lago. Ele membro pra Primeira Igreja Batista em São Paulo, e tornou-se referência quando o assunto é a forma de “redesenhar” o país, por meio da relação entre os evangélicos e a política brasileira.

As inscrições para o JUNÇÃO podem ser feitas através dos números ou 99110-8491 (Júnior) ou 99820-6282 (Renato) com o investimento de R$20. O templo da PIBA está localizado na Rua Lagarto, 646, centro da capital sergipana.

Da assessoria