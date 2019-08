Correios renova frota utilizada para entrega de encomendas em Aracaju

06/08/19 - 13:44:18

Até o final do ano, a empresa vai substituir 2 mil veículos operacionais em todo o país

A partir desta terça-feira (06), os Correios farão a distribuição de encomendas na capital sergipana em novos veículos operacionais. Ao todo, 19 utilitários foram adquiridos, o que representa uma renovação de quase 80% da frota utilizada em Aracaju para entrega de encomendas. Os veículos antigos serão leiloados pela empresa ainda este ano. Nos próximos meses, mais seis carros e 11 motos chegarão ao pátio do Complexo Operacional dos Correios.

Os veículos pertencem ao Centro de Entrega de Encomendas (CEE), que distribui cerca de 3.100 encomendas por dia na capital sergipana. Os novos utilitários são mais econômicos e confortáveis do que os anteriores. Além disso, resistem melhor às atividades relacionadas à carga e descarga de objetos, e são mais preparados para rodar em ruas de calçamento irregular.

A aquisição desses veículos é parte das medidas que têm sido adotadas pela empresa para garantir a eficiência operacional, melhorando os serviços prestados aos clientes. Este ano, alcançamos resultados históricos e excepcionais no que diz respeito à qualidade da distribuição. Desde maio, o índice de entrega no prazo dos Correios está acima de 98%”, afirma o superintendente dos Correios em Sergipe, Israel Bispo dos Santos.

Entregas no interior – Os veículos pesados que fazem a entrega e a coleta de objetos nas agências do interior do estado – as chamadas Linhas Tronco Regional (LTRs) – também passaram por renovação. Mais modernos, os novos veículos entraram em circulação no dia 1º de agosto e possuem capacidade de transportar, cada um, até 3,5 toneladas de objetos postais em uma única viagem.

Assessoria de Imprensa