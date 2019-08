Edvaldo e Instituto Arapyaú discutem avanços no projeto de inovação, implantado na PMA

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu na manhã desta terça-feira, 6, com os membros do Instituto Arapyaú. No encontro, eles debateram sobre os avanços do projeto de inovação, que está sendo implantado no Executivo Municipal, pela organização, com a finalidade de tornar a gestão mais eficiente no dia-a-dia. A primeira avaliação ocorreu dois meses após a concretização do convênio, firmado entre a Prefeitura e a entidade, em atendimento ao que preconiza o calendário estabelecido.

“O núcleo de inovação tem desempenhado um papel muito importante. Através de técnicos competentes, a entidade tem nos ajudado a encontrar soluções criativas e inovadoras para os problemas existentes. Já nessa primeira reunião pudemos comprovar isso. A equipe mostrou que o trabalho está bem alinhado, estruturado e que as medidas adotadas, até o momento, foram bem tomadas. As ideias estão bem postas e acredito que o caminho seja realmente esse. Todo o processo inicial para que possamos enfrentar os desafios apontados, foi colocado em prática”, analisou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Além de apresentar os avanços obtidos até o momento, foram expostos os modelos de atuação da unidade operacional, e os diagnósticos realizados nas Secretarias da Saúde e Educação, as primeiras a serem envolvidas no projeto. “Fizemos um diagnóstico e estamos aprofundando isso com trabalhos de campo, indo para onde o problema se apresenta de maneira mais evidente. Nas duas primeiras secretarias, partimos dos problemas identificados na Educação e Saúde, que são prioridades para a gestão”, detalhou o gerente Executivo do instituto, Marcelo Cabral.

Marcelo destacou ainda que as reuniões de acompanhamento fazem parte do modelo de atuação empregado no município através da parceria com a Prefeitura. “São encontros que nos possibilitam apresentar diagnósticos, as frentes de trabalho para que encontremos soluções e a cidade funcione cada vez melhor. Nestas reuniões nós não só apresentamos os resultados obtidos, até o momento, como também indicamos os próximos passos para entender aonde queremos chegar. Estamos muito felizes com o andamento do trabalho em Aracaju e acredito que vamos avançar bastante”, ressaltou.

A gestora do projeto no município, Larissa de Lima Leme, explicou que todo o levantamento de dados nesta fase inicial foi realizado em encontros periódicos com membros de ambas secretarias. “Fizemos um levantamento de dados, um trabalho de conversar com as equipes tanto da Saúde quanto da Educação e fizemos oficinas na tentativa de obter um cenário geral dos problemas para definir as áreas de atuação. O próximo passo é aprofundar essa ideia a partir dos diagnósticos dos dados para chegar às soluções mais adequadas dos problemas existentes”, frisou.

Após a apresentação dos avanços do projeto, também foram definidos os formatos de trabalho para resolutividade de problemas diagnosticados nas secretarias iniciais. Foi definido ainda a manutenção de encontros semanais, mensais e bimestrais para acompanhamento das ações.

Acompanharam a apresentação a diretora de Impulso do projeto, Isabel Opice, o coordenador do Núcleo de Inovação da Prefeitura, Valter Pereira de Andrade Júnior e os secretários Jeferson Passos (Finanças), Waneska Barboza (Saúde), Maria Cecília Leite (Educação), Antônio Bittencourt (Assistência) e Nildomar Freire (Chefia de Gabinete).