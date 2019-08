EDVALDO REÚNE COM BID PARA ACELERAR FINANCIAMENTO DE R$ 300 MILHÕES PRA ARACAJU

06/08/19 - 12:44:52

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na manhã desta terça-feira, 6, um grupo do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), com o qual discutiu o andamento do Programa de Requalificação da Zona Oeste de Aracaju. Para concretizar o projeto, a administração municipal pleiteia um financiamento de 75 milhões de dólares (cerca de R$ 300 milhões) junto à instituição financeira. A proposta se encontra neste momento na Casa Civil do Governo Federal, já aprovada, pronta para ser submetida à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

O programa prevê uma série de obras de infraestrutura em diversos bairros da cidade, sendo a principal delas a construção da avenida Perimetral Oeste, que desafogará o trânsito na avenida Euclides Figueiredo. O projeto prevê a urbanização e melhoria das condições socioambientais e de infraestrutura na cidade, além da melhoria da mobilidade urbana. O programa prevê a construção de 420 unidades habitacionais, escolas, equipamentos de saúde e praças, além da revitalização completa do Parque Augusto Franco (Sementeira). A perspectiva é beneficiar 300 mil aracajuanos diretamente é mais 384 mil pessoas indiretamente.

“É um sonho se tornando realidade. Recebemos a missão do BID e estamos colocando na reta final as questões que envolvem o empréstimo de 75 milhões de dólares, que nos permitirão realizar várias obras na cidade. A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) já aprovou o empréstimo, após análise criteriosa da saúde financeira da Prefeitura, e agora aguardamos que o projeto seja enviado da Casa Civil do Governo Federal para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A reunião desta terça-feira foi para organizar as equipes, rever o projeto e tomar todas as medidas necessárias para, assim que o projeto for aprovado pela CAE, a gente possa assinar e iniciar os trâmites para as obras”, afirmou o prefeito.

Edvaldo destacou que o projeto é “muito consistente” e de caráter “revolucionário”. “Faremos uma grande via paralela à avenida Euclides Figueiredo, que irá do Lamarão, próximo de Nossa Senhora do Socorro, até o Bugio, já na BR 101, o que desafogará o trânsito de maneira efetiva. Faremos ainda grandes obras sociais, praças, escolas, habitações, além do projeto de requalificação do Parque da Sementeira”, disse.

Tramitação

O prefeito se disse ainda “muito feliz” em conquistar para a cidade estes recursos, graças ao trabalho de gestão fiscal da atual administração. “Chegamos na Prefeitura e nossa avaliação na STN não era boa, era letra C. Trabalhamos muito na organização das contas e já obtivemos letra B, o que permite este tipo de financiamento com o BID”, explicou.

Ele informou que já iniciou as tratativas com os senadores sergipanos no sentido de viabilizar a aprovação do projeto. “Estou muito confiante, pois a STN já aprovou e agora passará pela CAE. Já conversei com o senador Rogério Carvalho, que se mostrou muito animado com o projeto. Também falarei com os senadores Maria do Carmo e Alessandro Vieira para nos apoiarem nisso. Além disso, entrei em contato com o senador Veneziano Vital do Rêgo, da Paraíba, que é meu amigo, para que possa ser o relator, pois não pode ser feito por um parlamentar sergipano. De modo que estamos fazendo tudo o que for necessário para que a proposta seja aprovada e iniciemos a execução das obras em favor dos aracajuanos”, declarou.

BID

O chefe de equipe de operação de crédito para Aracaju, Jason Hobbs, explicou que a reunião desta terça-feira é uma espécie de “pré-arranque”. “Fizemos toda a preparação da operação de crédito que já foi foi aprovada pela diretoria do banco no início do ano. O processo está agora com o governo federal. A visita de hoje é para dar uma acelerada para daqui um ou dois meses, quando assinarmos efetivamente o contrato, o projeto caminhar com celeridade. Estamos verificando todos os detalhes pois estaremos cinco anos dentro do município realizando estas obras que são muito importantes para Aracaju”, afirmou.

Além da missão do BID, também participaram da reunião os secretários Jefferson Passos (Fazenda), Augusto Fábio Oliveira (Orçamento, Planejamento e Gestão), Sérgio Ferrari (Obras e Urbanização), Luiz Roberto Dantas (Sérgio Ferrari) e Nildomar Freire (Chefia de Gabinete). Após o encontro com o prefeito, os gestores do banco se reuniram com técnicos da Prefeitura de Aracaju.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA