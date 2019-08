Encontro deu o que falar

06/08/19 - 00:01:37

Diógenes Brayner – [email protected]

Começa a tumultuar as conversas para lançamentos de pré-candidaturas a prefeito de Aracaju, depois de reuniões entre prováveis nomes da oposição para disputar a vaga de Edvaldo Nogueira (PCdoB). Não há rumo certo, em razão de conversas recentes, que podem provocar conflito de interesses. Quando isso acontece, quem quer o comando ou muda de projeto ou segue adiante para manter o objetivo definido. Isso é natural na discussão de qualquer entendimento político, porque só se fecha aliança com perspectiva do que cada projeto para as eleições seja o que beneficiava.

Repercutiu o comentário sobre encontro entre PSC e PSB, publicado na coluna neste final de semana. É que ficou bem claro que o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) não abre mão de ser cabeça de chapa nas eleições de 2020. Será a terceira vez que disputará a Prefeitura de Aracaju e, diga-se de passagem, é um mandato que gostaria de exercer, tem base formada para isso e quer tentar mais uma vez.

Não houve qualquer fechamento de composição com o PSC, mas todos acharam que a conversa “tem futuro” e pode surpreender. O que vale para o PSB é que o PSC quer lhe dar apoio, mas ainda não exigiu participação na chapa, o que naturalmente pode caber a vice. Tudo ainda na base da suposição, mas novos encontros acontecerão com mais frequência e é provável que seja batido o martelo até final de setembro. Valadares Filho e André Moura não se manifestaram, mas a conversa prolongada foi um avanço.

Segmentos do PT ficaram ressentidos. Vinham conversando com frequência com o PSB para fechar uma aliança, mas a provável antecipação da formação de um bloco com o PSC deixou o pessoal meio sem jeito. Foi exposta uma dificuldade: o PT também não abria mão de disputar a Prefeitura e imaginava um vice do PSB. Essa possibilidade não existe, porque o projeto dos socialistas é idêntico ao dos petistas em relação à formação de chapa para prefeito e vice.

Essa desilusão petista pode levar a um fato que anima a base aliada ao Governo do Estado, que já definiu apoio à reeleição de Edvaldo Nogueira: o PT também pode se somar ao bloco e ficará com a reeleição do prefeito atual, embora ainda haja muita discussão sobre isso, exatamente em razão da vice, que hoje está destinada a Nitinho Vitalles (PSD).

Ainda total silêncio

O ex-prefeito José Franco (PSDB) continua sem falar sobre a saída do filho, Manelito Franco Neto, da Secretaria do Turismo. Embora trate do assunto com seus aliados e pessoas que integram o bloco que lidera.

*** Deixou claro que ficou chateado com a demissão apenas no momento que teve conversa com Belivaldo Chagas e fora informado da decisão.

Está tranquilo

Segundo um aliado próximo a Zé Franco, ele está tranquilo, pensando no fortalecimento da candidatura a prefeito de Socorro: “ele já resolveu as pendências que o impediam de ser candidato”, disse.

*** Entretanto ele está no mais absoluto silêncio e evita falar com a imprensa.

DEM atua firme

Breno Garibaldi, filho do deputado estadual Garibaldi Mendonça (MDB), pode ser o novo presidente municipal do DEM em Aracaju. Os dois conversaram ontem com o presidente regional do partido, José Carlos Machado.

*** A conversa foi considerada “muito boa” e balançou o deputado e o filho, principalmente o segundo. Outras conversas já estão agendadas.

MDB isola deputados

Segundo Garibaldi Mendonça, o MDB internamente não informa nada nem a ele e nem ao deputado Zezinho Guimarães, que prepara as malas para desembarcar no Partido Liberal (PL), presidido por Edvan Amorim.

*** *** – Eu sequer sabia que a sede do partido havia se mudado da Av. Barão de Maruim para a Coroa do Meio, disse Garibaldi.

Marcos quer unidade

O empresário Marcos Franco (MDB) defende que o partido busque a unidade e total equilíbrio para se fortalecer, sem perder sua característica de colaborar ativamente para o crescimento da sigla, do Estado e do País.

*** Marcos acha que o MDB não pode ser subdividido e que acate uma política conduzida por jovens, sem desfazer da orientação e experiências dos seus fundadores.

Quer Mudar de verdade

Segundo Marcos Franco, o MDB não deve buscar a renovação só para ter gente nova atuando à frente do partido, “mas para mudar de verdade”.

*** – Tem que buscar outra visão e criar condições de conquistar, através do Governo Federal, melhorias para o Estado, mantendo sua coerência em relação ao que defende.

Almoço entre amigos

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) almoçou sábado com amigos em casa de Wellington Mangueira ao lado da professora Laurinha e de velhos Guerreiros.

*** Falou pouco sobre política atual, mas deixou ver que está preocupado com o momento político, a posição do seu partido e vai disputar a Câmara em 2020.

*** Estavam no almoço, Gama, Chico Varela, Dilson Barreto, Delmo Naziazeno, Jorge Carvalho, Clodoaldo Lima. JB disse que tiveram “boas e sofridas recordações”.

Espécie de confraria

Não foi a primeira vez que Jackson e o grupo almoçaram. Isso aconteceu algumas vezes e já tem marcado novos encontros. Uma espécie de ‘confraria’, que relembra o passado político.

*** O próximo almoço vai acontece em casa do professor Jorge Carvalho, que começa a escrever a biografia de JB.

A busca de recursos

O prefeito de Estância, Gilson Andrade (sem partido), está em Brasília e circula Ministérios para tentar destravar recursos que já foram aprovados para o município.

*** Ao mesmo tempo vai tentar novos recursos para a cidade, com objetivo de bancar outros projetos.

Sobre as eleições de 2020

Gilson é candidato à reeleição e espera que Ivan Leite e a vice-prefeita Adriana Leite, do PRB, se mantenham no grupamento. Admite que Estância tenha de três a quatro candidatos.

*** O prefeito vem conversando com o MDB e o PT para que integrem uma coligação ampla.

Depende da ausência

A decisão do ministro Celso de Mello (STF) que determina Valdevan Noventa (PSC-SE) a usar tornozeleira, vai inviabilizar o exercício do mandato do deputado, porque ele terá que ficar em Sergipe.

*** Segundo informa “O Antagonista”, caso não apareça na Câmara por 120 dias, o suplente, Jony Marcos (PRB), assume seu lugar.

Analisa todo processo

O setor Jurídico do deputado Valdevan Noventa está analisando todo o processo que provocou a decisão do ministro Celso de Mello a fim de recorrer através do “caminho mais prudente”.

*** Valdevan só vai se pronunciar depois da análise e posição dos seus advogados, o que pode ocorrer ainda essa semana.

Apenas um detalhe

O deputado Valdevan Noventa é integrante, em Brasília, da Frente Parlamentar Evangélica e nos atos religiosos é um dos que se expressam com maior eloquência.

*** Em razão da sua boa altura, os seus braços se destacam nas louvações.

PDT com Padre Inaldo

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) disse que o seu partido não conversa política com o prefeito de Socorro, padre Inaldo: “somos adversário e vamos ter candidato a prefeito”.

*** – Mas, segundo Fábio, isso não impede um vereador do partido conversar sobre projetos com o prefeito. Não somos oposição ao município, disse.

Pros perde vice

O vice-prefeito de Itaporanga D’ Ajuda, Francinaldo Alves, deixa o Pros e filia-se ao PRB. Passa a ser aliado de Heleno Silva e Jony Marcos para ser candidato a prefeito em 2020.

*** Francinaldo enfrentará o atual prefeito Otávio Sobral, que disputa a reeleição e a ex-prefeita Gracinha Garcez.

De última hora

O advogado que tentou estuprar um menino de 12 anos em um dos banheiros de supermercado, passou em concurso de uma empresa pública e estava preste a assumir.

*** Outro detalhe: ele tem uma filha de apenas três anos.

Um bom bate papo

Discute chapa – O PT realiza quinta-feira, em Recife, encontro regional do Nordeste para discutir chapa nacional que disputará a Direção do Partido.

Sai na frente – Gilmar Carvalho (PSC) saiu na frente em mais uma pesquisa realizada pelo Instituto França. A pesquisa anima o deputado e radialista.

Bem discreto – Edvaldo Nogueira (PCdoB) não discute sobre sucessão municipal, mas vem conversando discretamente como lideranças políticas.

Também silenciou – O PT também silenciou sobre candidatura própria à Prefeitura de Aracaju. Neste momento cuida mais das eleições diretas dos diretórios.

Melhor ainda – Para Clóvis Silveira, ter alguém pensando em você é bom, mas saber que tem alguém pensando e te querendo por perto porque você faz falta é melhor ainda!

Período de férias – O ex-governador Jackson Barreto viaja na próxima semana para um período de férias em Portugal, que ultimamente tem sido o destino de muitos brasileiros.

Brasil vai parar – Dia 13 de agosto, o Brasil inteiro vai parar! Junte-se à luta dos estudantes em defesa da educação, pela autonomia universitária e contra os cortes.

13º antecipado – MP assinada por Bolsonaro antecipa 50% do 13º de aposentados e pensionistas, que já é feita, mas precisa ser confirmada anualmente pelo governo.

Primeira parte – A primeira parte do décimo terceiro dos aposentados será paga junto com o salário do mês de agosto, como acontece todos os anos.