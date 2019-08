Estado de Sergipe é destaque em Feira de Turismo de Ribeirão Preto

O Estado de Sergipe foi um dos destaques da 23ª Feira de Turismo da Associação das Agências de Viagens de Ribeirão Preto e Região (Avirrp), realizada nos dias 2 e 3 de agosto, no Centro de Eventos Taiwan. Com balcão localizado na ilha disponibilizado pelo Ministério do Turismo (MTur) . Com o tema ‘Destinos do Brasil’, a equipe da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) apresentou para os mais de 5 mil visitantes as belezas naturais da nossa terra, o artesanato, cultura e culinária, além de distribuição de panfletos que mostram a qualidade da rede hoteleira sergipana.

Estrategicamente localizado no centro da Feira, Sergipe compartilhou o espaço ‘Destinos do Brasil’ com outros cinco destinos de peso no país: Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná e Amazonas. Em nosso balcão, os visitantes paravam a todo momento para tirar fotografias com a moldura ‘Eu amo Sergipe’ e gravar vídeos enaltecendo as belezas que lhes foram apresentadas através dos folders que estavam sendo distribuídos.

Com sangue sergipano correndo nas veias, o secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Otávio Leite, recordou suas origens ao passar pelo espaço de Sergipe. “Como sergipano, em qualquer lugar em que passo faço questão de falar e enaltecer as belezas de Sergipe, que muito me orgulha. Passando aqui no estande pude matar um pouco da saudade de minha terra”, frisou Otávio Leite.

Em sua passagem pelo balcão de Sergipe, o presidente da Avirrp ficou encantando com as belezas do estado e a hospitalidade que recebeu dos representantes da Setur. “Moro em Ribeirão Preto há 30 anos, sou natural de Pernambuco, e sei que todo o pessoal do Nordeste é hospitaleiro. Não conheço Sergipe, mas sempre ouço coisas boas sobre esta terra maravilhosa que tem Aracaju, o Cânion de Xingó e uma festa junina muito forte. Sem sombra de dúvidas é um belo destino”, destacou Assis Leite.

O secretário Municipal de Turismo do Guarujá, Fábio Santos, destacou a presença sergipana na ilha ‘Destinos do Brasil’. “Percorrendo os corredores da Avirrp, me chamou a atenção o espaço maravilhoso de Sergipe, um estado que conheço muito e que guardo, em um lugar especial do meu coração, o município da Barra dos Coqueiros”.

A emoção tomou conta de Helena Oioli e do seu marido ao perceberem que tinham tirado uma foto parecida com a estampada no panfleto de divulgação dos Cânions de Xingó. Quem também se emocionou foi a maruinense Maria Gracielle. “Atualmente moro em São Paulo, mas não esqueço da minha origem e passar no balcão de Sergipe trouxe muita lembrança boa e momentos de felicidades que passei nesta terra querida”.

DESTINOS DO BRASIL

Dentro da proposta do MTur de apoiar a participação e promoção dos destinos nas principais feiras de turismo, o MTur disponibilizou na AVIRRP um estande com a presença de seis estados: Amazonas, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe, com distribuição de materiais, atendimento ao público e ações de apoio à comercialização. O estande compartilhado possibilita maior visibilidade dos produtos e destinos turísticos, consolidando a atividade turística desde o polo emissor de turistas até o mercado receptor dos visitantes.

Por Danilo Cardoso

Foto assessoria