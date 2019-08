Ex-governador João Alves deixa o hospital nesta quarta e continua tratamento em casa

06/08/19 - 14:20:58

O ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, deixa o Hospital Santa Luzia, em Brasília, nesta quarta-feira (07) e continua o tratamento em sua residência.

A informação foi confirmada pela filha, a jornalista Ana Alves, explicando que “ele teve um quadro de melhora e os médicos já fizeram tudo que podia ser feito. Agora ele vai receber o tratamento e o home care está sendo montado em casa e deve ficar pronto ainda hoje. Ele vindo para casa e os médicos acreditam que ele terá melhora por estar ao lado da família”, explicou Ana

Ana Alves conta que o quadro clínico do pai apresentou uma melhora nos últimos dias e o corpo médico do hospital comunicou a indicação de alta que ocorre na quarta-feria, às 9 horas e em seguida ele será levado para sua residência em Brasília”.

O ex-governador João Alves, 78 anos, foi internado no Hospital Santa Luzia, em Brasília (DF), no último dia 16, após sofrer um mal súbito em casa, onde mora com a esposa, a senadora Maria do Carmo (DEM).

João Alves foi prefeito de Aracaju duas vezes – 1975 a 1979 e 2013 a 2017 e governador de Sergipe por três vezes (1983 a 1987, 1991 a 1995 e 2003 a 2007).

Foto arquivo familiar