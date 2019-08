“Gestor tem que ser honesto com a população”, diz Emília Corrêa

06/08/19 - 15:03:09

Ao utilizar a Tribuna do Legislativo Municipal nesta manhã, a vereadora Emília Corrêa (Patriota) repercutiu e criticou alguns pontos da entrevista que o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) concedeu recentemente à uma rádio local ao fazer um balanço da gestão nesses últimos anos.

Na oportunidade, a vereadora ressaltou que em determinado ponto da entrevista, o gestor municipal falou sobre a força-tarefa que a prefeitura tem feito para a recuperação da cidade após as fortes chuvas, em especial, nos bairros mais afetados. “Houve um esforço por parte da administração para contornar a situação caótica naquele momento, mas o esforço pode ser sobrenatural, a verdade tem que ser dita: não cuidou antes. Não foi feito um planejamento. E dessa maneira, não tem esforço que dê certo”, afirmou.

Outra situação destacada pela parlamentar foi sobre as inúmeras obras citadas pelo prefeito Edvaldo Nogueira. “Antes de ser gestor, temos que ser honesto com os munícipes. E não é isso que a gente tem visto, infelizmente. Destacar não sei quantos milhões investidos em obras, obras essas que estão paradas há bastante tempo e não foi por conta das chuvas. É óbvio que esse período atrapalha, mas já estavam a passos de cágado. São ordens de serviço apenas sendo inauguradas, sem serem cumpridas, mas no próximo ano isso muda, tem coisa sendo retardada para ficar em cima da hora da urna”, declarou.

por Andrea Lima