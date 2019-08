Gilmar Carvalho confirma conversa política, mas nega filiação no DEM

06/08/19 - 13:30:12

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã dessa terça-feira (6), para falar sobre os rumores de sua possível filiação ao DEM.

Gilmar disse que tem lido alguns comentários na imprensa por conta de sua decisão de manter o silêncio sobre filiações partidárias. “Tudo será resolvido o mais rápido que se imagina e com muita tranquilidade. Nada será feito sem conversar com a direção do partido”.

O deputado reforçou que tem um projeto já para a eleição do próximo ano, para a Prefeitura de Aracaju. “As razões dos comentários se devem aos estímulos que recebo nas ruas. Duas pesquisas já foram realizadas, nenhuma encomendada por mim, e de uma para a outra aumentou a generosidade do povo e a minha liderança em um eventual confronto com o prefeito Edvaldo Nogueira em um 2º turno”.

Por fim, Gilmar ratificou que tem conversado politicamente com o DEM, mas que não está filiado ao partido. “É verdade que conversei com o DEM, inclusive estive em Salvador (BA), na companhia do presidente da Executiva Estadual, José Carlos Machado, para uma conversa muito boa, onde fui muito bem recebido e saí impressionado com o presidente nacional ACM Neto, que anunciou o mais completo interesse”.

Gilmar disse ainda que não está conversando apenas com o DEM, mas elogiou Machado pela possibilidade do filho do também deputado Garibalde Mendonça (MDB), passar a comandar os democratas em Aracaju. “Não tem decisão partidária alguma tomada. Estou conversando e ouvindo, por enquanto. Certa vez saí de um partido e Garibalde veio a essa tribuna me desejar sorte na nova legenda. Quero parabenizar Machado pela conversa com o colega deputado ontem e torço muito para que seu filho assuma o comando dos DEM na nossa capital”.

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese

Foto: Jadílson Simões