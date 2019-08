Governo conclui Operação Tapa Buraco na Rodovia João Bebe Água

Serviços melhoraram trafego em um das principais vias da Grande Aracaju

Com a conclusão dos serviços da operação da tapa buraco na Rodovia João Bebe Água (SE-065), os condutores de veículos que por ela trafegam diariamente, já podem comemorar o fim dos transtornos causados pelos buracos na pista de rolamento, intensificados pelas chuvas ocorridas durante o mês de julho.

Dando prosseguimento a operação que vem sendo realizada pelo Governo de Sergipe nos oito territórios, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), com execução do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária Sergipe (DER/SE), concluiu os serviços na via que é um dos principais acessos à capital sergipana.

As equipes de profissionais trabalharam no trecho da duplicação da rodovia, no começo da duplicação nas proximidades da Universidade Federal de Sergipe (UFS) até a rótula de acesso ao Conjunto Eduardo Gomes, seguindo depois, desse mesmo trecho até a sede de São Cristóvão e, por fim, da cidade Mãe de Sergipe até a BR 101.

A fim de garantir mais durabilidade à rodovia, uma vez que o movimento diário de veículos é bastante intenso, durante a execução dos trabalhos, que teve duração de quatro dias, foram utilizadas 100 toneladas de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (C.A.U.Q.), além de ter sido feita a limpeza da pista de rolamento em alguns trechos e a retirada de areia nos locais em que ocorreram deslizamentos das pequenas encostas às margens da via.

Outros locais da operação

Na manhã desta terça-feira, 06, a operação tapa buraco teve início na Rodovia SE-170, no trecho entre a cidade de Itabaiana e o Povoado Candeias, nos acessos ao Povoado Mosqueiro (Zona de Expansão de Aracaju), na SE-226 (Japaratuba/Pirambu) e na sede municipal de Nossa Senhora das Dores.

Iniciados na semana passada, os serviços prosseguem ainda na Rodovia SE -170, entre Lagarto e São Domingos e também na SE-285, no trecho de Pedrinhas a Riachão do Dantas.

Foto ASN