GOVERNO DISCUTE NOVOS VOOS DE IDA E VINDA DA GOL E AZUL PARA ARACAJU

Nesta terça-feira (06), o governador Belivaldo Chagas, acompanhado do secretário de Turismo e Comunicação, Sales Neto, e do secretário da Fazenda, Marco Antonio Queiroz, participou de reuniões com as companhias aéreas Gol e Azul, em São Paulo (SP), com o objetivo de discutir a implantação de novos voos partindo e chegando do Aeroporto Santa Maria, Aracaju (SE).

Em diálogo com o vice-presidente de Vendas e Marketing da Gol, Eduardo Bernardes Neto, e com o executivo Bhrener Matos, a companhia aérea anunciou o início das atividades de um novo voo, para os trechos Aracaju – São Paulo – Aracaju já a partir desta semana.

A conquista é fruto do Termo de Acordo firmado, onde o governo do Estado reduziu, desde 1º de julho, a base de cálculo de incidência do ICMS sobre o querosene de aviação (QAV) de 18% para uma escala que pode variar entre 12%, 7% e 5% .

“Estamos fazendo a nossa parte, diminuímos a alíquota de ICMS do Querosene de Aviação de 18% que pode chegar até 5% e estamos buscando parcerias estratégicas para divulgar e promover o destino Sergipe” disse o governador Belivaldo Chagas. Além da confirmação deste voo, a Gol também garantiu que irá estudar a possibilidade de implantação de outras rotas.

O secretário de Turismo e Comunicação, Sales Neto, ressaltou o empenho do governo do estado na promoção do destino Sergipe por meio dos incentivos que ampliam a malha do transporte aéreo. “É importante destacar a iniciativa do governador Belivaldo Chagas, ao conceder incentivos e abrir espaço na sua agenda para tratar pessoalmente dos interesses do turismo nessas negociações que contribuirão significativamente para o desenvolvimento do setor em nosso estado”, acrescentou Sales Neto.

Azul Linhas Aéreas – Em reunião com a Azul Linhas Aéreas, o governo de Sergipe formalizou uma nova negociação com a companhia aérea, desta vez, a implantação de voos diretos entre o Aeroporto Internacional Santa Maria, na capital sergipana e o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

“Nos últimos meses temos firmado acordos importantes que gerarão grandes resultados para o turismo e, consequentemente, para a economia do nosso estado. E hoje, mais uma negociação com a Azul garante para Sergipe um novo voo, e isso significa que mais pessoas nos visitarão. Esse voo de Viracopos vai abrir uma série de oportunidades para conexões importantes em mercados emissores com grande potencial”, destacou o secretário da Fazenda Marcos Queiroz.

Novos voos – Por meio deste novo acordo, a Azul disponibilizará, a partir da segunda quinzena de agosto, a venda de passagens aéreas com voo direto Aracaju-Campinas que inicia em dezembro.

Fruto desse mesmo decreto, um voo para Salvador foi implantado de forma extraordinária em julho e definitiva em agosto. O governo do estado firmou compromisso com a companhia aérea para promover ações que divulguem o destino Sergipe em mercados emissores importantes, bem como ações para capacitação dos agentes de viagens e jornalistas.