HOMEM ARMADO É PRESO APÓS INVADIR RESIDÊNCIA DE IDOSA EM BAIRRO DE ARACAJU

06/08/19 - 09:39:15

Uma idosa residente na Rua Santa Rosa de Lima, no bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju, foi surpreendida na manhã desta terça-feira (05) por uma homem armado com um estilete e uma chave de fenda, dentro de seu quintal, no fundo de sua residência.

Assustada, a idosa fechou a porta às pressas e correu para a frente da casa e pediu socorro aos vizinhos. Neste momento, passava pelo local um policial militar à paisana que agiu rápido e conseguiu imobilizar o elemento.

Em seguida, o caso foi registrado em uma delegacia onde foi prestado um Boletim de Ocorrência. Já o elemento acabou ficando detido.