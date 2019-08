Maternidades são obrigados a realizar exames em recém-nascidos com sinais de Down

06/08/19 - 14:41:32

A Câmara Municipal de Aracaju provou hoje (6), em primeira discussão, Projeto de Lei, de autoria do vereador Fábio Meireles que obriga hospitais e maternidades das redes pública e privada de Aracaju a realizarem em recém-nascidos com sinais indicativos de Síndrome de Down os exames de cariótipo e ecocardiograma, em até 48 horas após o nascimento do bebê.

Fábio explicou que o objetivo é investigar a existência de cardiopatia congênita e identificar possíveis anomalias funcionais e morfológicas das estruturas do coração, permitindo a intervenção terapêutica precoce, caso haja necessidade.

“Queremos garantir aos recém-nascidos um diagnóstico preciso e célere para que as famílias comecem o tratamento o quanto antes, pois essas crianças quando bem estimuladas, alcançam um melhor potencial”, justificou Fábio.

Síndrome de Down

A Síndrome de Down ou Trissomia 21 origina-se de um acidente genético que ocorre em todo mundo, afetando um em cada 700 nascidos vivos. Pessoas com Síndrome de Down apresentam características como a hipotonia, comprometimento intelectual, alterações anatômicas e fisiológicas peculiares à síndrome que podem afetar o seu desenvolvimento físico e cognitivo de maneiras e intensidades variadas.

Entre as doenças que comumente acompanham a Síndrome de Down têm-se as cardiopatias. Cerca de 40% dos indivíduos com a condição possuem alguma deformação no coração que é a principal causa de morte nessas crianças, em especial nos primeiros anos de vida. Felizmente, quando identificadas com certa agilidade, as cirurgias bem-sucedidas aumentam muito a expectativa de vida desses indivíduos.

Da assessoria