Instituto Banese informa: Museu da Gente Sergipana está temporariamente fechado

06/08/19 - 05:21:35

O Instituto Banese comunica que o Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda está temporariamente fechado para visitas em virtude da realização de serviços de manutenção.

Dessa forma, as ações do projeto Teatro no Museu, adulto e infantil, que acontecem respectivamente às quintas e sábados, também estão suspensas.

Assim que o funcionamento for restabelecido emitiremos comunicado através das redes sociais.

O Instituto Banese agradece a compreensão.

Da assessoria