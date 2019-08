Juíza da Segunda Zona Eleitoral em Aracaju, determina prisão preventiva de Valdevan 90

06/08/19 - 15:35:41

A juíza titular da 2ª Zona Eleitoral de Aracaju, Soraia Gonçalves de Melo, expediu na tarde desta terça-feira (06), mandado de prisão preventiva contra o deputado federal eleito em 2018, José Valdevan de Jesus Santos (PSC), o Valdevan Noventa.

O mandado de prisão preventiva foi determinado pela 2ª Zona Eleitoral ainda em 2018, decisão confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Valdevan Noventa acusado de prática de crime eleitoral que envolve doações ilegais para a campanha.

Após o primeiro mandado de prião, Valdevan obteve uma decisão em caráter liminar favorável proferia pelo presidente do STF, o que possibilitou que assumisse o mandato em Brasília.

Os mandados foram expedidos em função do julgamento de mérito do habeas corpus, conforme decisão do ministro Celso de Mello, proferido nesta segunda-feira (05), negando o pedido da defesa.

Foram expedidos três mandados de prisão preventiva e um de prisão domiciliar, os quais serão cumpridos pela Polícia Federal.

Também foram expedidos mandados de prisão preventiva contra os assessores dele Evilázio Ribeiro da Cruz e João Henrique Alves dos Santos. Contra Karina dos Santos Liberal, também assessora do parlamentar, permanece prevalecendo a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.