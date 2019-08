LAÉRCIO PROPÕE QUE PESSOAS CURADAS DE CÂNCER POSSAM FINANCIAR IMÓVEIS

06/08/19 - 16:50:11

Foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Minorias o PL 6546/2016 do deputado federal Laércio Oliveira que tem o objetivo de coibir discriminações ocorridas na concessão de crédito destinado à compra de imóveis para pessoas curadas de câncer. “Pacientes curados de câncer não podem ter crédito habitacional vetado pelo motivo da doença”, disse Laércio.

A relatora Lauriete (PL-ES) apresentou um parecer favorável à proposta, que segundo ela vai beneficiar milhares de pacientes sem discriminação, tratando todos com igualdade.

“Muitos foram os relatos que chegaram ao meu conhecimento sobre pessoas que tiveram acesso a financiamentos imobiliários negados justamente porque seguradoras que assumiriam o valor da dívida em caso de inadimplência do tomador de crédito, não aceitam contratar seguro com aqueles que tenham sofrido com enfermidades, em especial a neoplasia maligna”, disse Laércio.

Segundo o parlamentar, “proibir alguém que tenha superado patologia de adquirir uma casa própria por meio de um financiamento imobiliário é condenar a mais um sofrimento o indivíduo que, por obra do acaso, já foi obrigado a enfrentar moléstia grave”, explicou.

Ele lembrou ainda que reconhece que o histórico de saúde é ponto considerado na avalição desse tipo de transação financeira. “No entanto, entendo que essa iniciativa é justamente para diminuir uma discriminação lançada sobre essas pessoas, tal qual fora normatizado para as pessoas com deficiência”, explicou.

Por Carla Virginia Passos

Foto assessoria