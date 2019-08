Luiza Valdetaro posa com novo namorado e se derrete: “Achei um gatinho”. Os registros foram feitos durante a viagem deles ao arquipélago de Fernando de Noronha

06/08/19 - 15:30:42

Luiza Valdetaro compartilhou fotos românticas ao lado do namorado, Felipe Abad, nas redes sociais. Os registros foram feitos durante a viagem deles ao arquipélago de Fernando de Noronha.

“Por aqui não se vê só peixes e golfinhos; reparem, achei um ‘gatchinho’! Desejo sorte a todos os visitantes da ilha!”, escreveu a atriz. Embora adote uma postura discreta sobre sua vida amorosa, ela não esconde o relacionamento e desde o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, Felipe aparece em suas postagens.

Luiza não assumia um novo relacionamento desde o fim da união com o empresário Mariano Marcondes Ferraz, de quem se separou em 2018 e pai de sua caçula, Sophia, hoje com 3 anos. Além dela, a atriz é mãe de Maria Luiza, de 11, da união com o empresário Alberto Blanco.

Fonte/foto: globo.com