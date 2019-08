Na Espanha, estilista aracajuano lançará coleção inspirada na cultura sergipana / nordestina

06/08/19 - 10:15:01

Inspirada na cultura nordestina, com foco no Estado de Sergipe, o estilista aracajuano Abrahão Bispo estará viajando, pela primeira vez, à cidade de Santander, na Espanha, no dia 25 de setembro, onde lançará uma coleção vanguardista que leva o seu próprio nome.

“Essa coleção tem o intuito de projetar e aflorar a nossa cultura, folclore, patrimônio, além de valorizar a nossa gente de uma maneira única e singular. É uma coleção que mexe na essência de ser nordestino, sobretudo sergipano, fomentando assim a importância de valorizar as nossas raízes”, comenta o estilista.

Apesar da coleção resgatar os aspectos culturais da região nordestina como um todo, mostrando a sua força e delicadeza através das peças, outro elemento a ser mencionado na coleção, de acordo com o estilista, está em divulgar Sergipe no roteiro turístico internacional.

“Por mais que Sergipe seja o menor estado da federação brasileira precisamos divulgar nossas riquezas e belezas naturais mundo afora. Já que temos praias belíssimas e uma Orla que é considerada a mais bonita do Brasil por que não divulgar nossas potencialidades, como também nossas opções turísticas? O que quero mostrar lá na Espanha não é somente peças que remetam a nossa cultura, mas, mostrar que somos um povo acolhedor e que estamos preparados para receber pessoas de todas as partes do mundo”, enfatiza Abrahão Bispo, ao mencionar que durante o lançamento da coleção personalidades políticas locais, influenciadores, estilistas e empresários estarão presente.

Por Gleice Queiroz

Foto assessoria