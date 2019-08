Overdrives divulga segunda lista de acelerados

06/08/19 - 13:19:46

Quatro empresas venceram a concorrência de 75 inscritas e receberão aporte do Programa de Aceleração do Overdrives

Por: Priscilla Ferreira

Nesta quinta-feira (01), o Centro de Inovação – Overdrives divulgou a lista de startups que irão receber o aporte de 100 mil reais para participar do programa nos próximos seis meses. As selecionadas foram a Kornerz, a Revoluti, a Klopr e o Clube de Compra. Todos foram apresentados ao público presente no evento de lançamento.

O processo de escolha contou com 75 startups inscritas, representando 12 estados, mais de 6 segmentos de mercado e 4 etapas de seleção. Agora, as quatro vencedoras irão contar com apoio financeiro e tecnológico da Overdrives, além de uma equipe de mentoria para auxiliar nas decisões dos empreendedores.

O Head da Overdrives , Luiz Gomes, destacou a disputa acirrada entre as inscritas, já que muitas tinham potencial para serem escolhidas. “Essa é a segunda edição do programa de aceleração. Tivemos o dobro de inscritas em comparação com a primeira edição e foi difícil selecionar apenas quatro startups com potencial e de relevância”, conta.

“O programa de aceleração é o programa carro-chefe do Overdrives, ele suporta os negócios na jornada para torná-los maduros, no qual os empreendedores aprendem com erros e acertos para evoluir conscientemente”, explica.

Para o presidente do grupo Ser Educacional, Janyo Diniz, as empresas têm muito a contribuir a sociedade. Selecionamos empresas de diversos segmentos para contribuir e com potencial para criar novos negócios e desenvolver soluções que facilitem o dia a dia da população. Juntos vamos desenvolver os projetos inovadores destas startups, com o objetivo de atrair outras com potencial de sucesso e grandes empresas para, juntas, desenvolverem conexões, oportunidades de negócio e investimentos adequados.

˜Além do investimento de 100 mil reais, as startups irão ter acompanhamento presencial, capacitação profissional e conexão com o mercado de um grupo de startups e infraestrutura completa para sua operação”, afirma.

O evento de lançamento das novas aceleradas aconteceu no hall da Overdrives e também contou com palestras sobre a relação entre startups e o poder público e sobre métodos de vendas. As primeiras aceleradas do Centro de Inovação também marcaram presença. Mary Drive, Painel B2B, Protein Now e Zeropay apresentaram os seus modelos de negócios e chamaram a atenção do público presente.