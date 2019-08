Prefeito Júnior Barrozo, assina termo de cessão na CODEVASF

06/08/19 - 08:15:39

Na tarde desta segunda-feira (05) de julho, o prefeito Júnior Barrozo, esteve na sede da CODEVASF com o superintendente Cézar Mandarino, onde realizou a assinatura do termo de cessão do maquinário que será doado ao município de Santana do São Francisco.

Somos gratos a atuação do ex-parlamentar André Moura, ” Este momento é de comemoração e agradecimento, o mandato do ex-deputado federal André Moura disponibilizou, um trator e maquinas forrageiras para a secretaria de Agricultura que irá atender aos nossos agricultores, e um caminhão compactador de lixo, com estes equipamentos o município irá atender melhor a população Santanense e vai gerar economia para o município”. Afirmou Júnior Barrozo.

Com este ato, estamos cumprindo com mais um compromisso que ficou firmado em campanha, a entrega de um trator pra os agricultores e avançando muito mais com as forrageiras, melhorando as condições de produtividade dos pequenos produtores rurais de nossa cidade.

Fonte e foto assessoria