Lagarto retorna com almoço para crianças e adolescentes do Novo Mais Educação

06/08/19 - 06:20:48

Graças ao planejamento financeiro da equipe de merenda escolar da Secretaria de Educação, da Prefeitura de Lagarto, crianças e adolescentes que fazem parte do Programa Novo Mais Educação têm de volta o almoço servido em sua jornada escolar.

O cardápio é variado, saboroso e saudável, e elaborado criteriosamente por nutricionistas para atender os gostos da criançada. E pelo sorriso no rosto, estão aprovando a comida. “É o que fazemos: estamos cuidando da forma que as crianças merecem ser cuidadas, com prioridade, humanização”, ressaltou a Prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro.

O Novo Mais Educação é uma estratégia do Ministério da Educação que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no Ensino Fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, otimizando o tempo de permanência dos estudantes na escola e do desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional mediante a complementação da carga horária em cinco ou quinze horas semanais no turno e contra turno escolar. Em Lagarto, 15 unidades de ensino estão sendo fazendo parte do Programa.

Fonte: https://www.lagarto.se.gov.br/v2/secretarias-2/saude/item/2795-prefeitura-de-lagarto-retorna-com-almoco-para-criancas-e-adolescentes-do-novo-mais-educacao.html

Prefeitura de Lagarto