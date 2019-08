Prefeitura do município de São Cristóvão realiza concurso para professor

06/08/19 - 16:30:36

A prefeitura Municipal de São Cristóvão irá realizar concurso para magistério este ano. A assinatura de contrato com a empresa realizadora do certame será nesta quinta-feira (08), às 10 horas, no Paço Municipal, com a presença do prefeito Marcos Santana e da secretária de Educação, Quitéria Barros, e representante da Cebrasp/UNB, empresa responsável pelo certame.

O último concurso para magistério foi realizado em 2001. Todas as etapas serão realizadas ainda este ano para que os aprovados ingressem no serviço público no ano letivo de 2020. A carga horária é de 160 horas mensais com remuneração com base no Piso do Magistério proporcional com a carga horária.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), a maior parte das vagas será destinada para licenciatura em pedagogia, maior demanda da rede. Será divulgado cronograma com as etapas do concurso.

O quê- Assinatura de contrato para realização de concurso do Magistério;

Quando- Nesta quinta-feira, dia 08, às 10 horas;

Onde- Paço Municipal, localizado na Praça São Francisco, Centro Histórico de São Cristóvão.