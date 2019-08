Previdência: João Daniel recebe homenagem do Sindiprev por voto contrário à reforma

O deputado federal João Daniel (PT/SE) recebeu, a tarde desta segunda-feira, dia 5, homenagem do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência (Sindprev-SE) pelo posicionamento em defesa dos trabalhadores e pelo voto contrário à reforma da Previdência, já aprovada em primeiro turno na Câmara. O deputado Fábio Henrique também foi homenageado.

Diretores do Sindicato e o vereador Camilo Lula (PT) acompanharam a homenagem. O vereador de Aracaju Isac Silveira (PCdoB) também esteve presente e ressaltou a importância do Sindprev manifestar esse agradecimento aos parlamentares que ficaram ao lado do Povo não sendo favoráveis à proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo federal à Câmara.

O coordenador-geral do Sindprev, Joaquim Antônio, destacou que compete ao movimento sindical enaltecer os parlamentares que estão ao lado dos trabalhadores. “Dentro dessa lógica, cabia a nós fazer esse agradecimento a João Daniel e a Fábio Henrique que estão aqui e reconhecer que temos estes dois companheiros que representam os trabalhadores e reconheceram o impacto negativo da reforma da Previdência para os trabalhadores”, ressaltou.

O deputado federal João Daniel agradeceu com muita satisfação a homenagem recebida e parabenizou o sindicato pela iniciativa inédita. Ele ressaltou o seu compromisso de continuar lutando para que os direitos e conquistas históricas alcançadas pelos trabalhadores e trabalhadoras não sejam atacados. “Podemos até ser derrotados na segunda votação na Câmara, mas estamos lutando. Receber esse é reconhecimento é muito gratificante, nós incentiva e nos mostra o quanto a luta é importante e que vale a pena continuar nela, através da política”, disse.

Pressão

Para Joaquim, na atual conjuntura é preciso que existam parlamentares que defendam os trabalhadores não só nas bases do Sindiprev, mas os trabalhadores de um modo geral. Enquanto seguirão com o sindicato divulgando os deputados que ficaram ao lado dos trabalhadores e trabalhadores e contrários à reforma, ele ressaltou que o trabalho de pressão para que os demais avaliem a possibilidade de modificação do seu voto seguirá sendo feito. Ele reconheceu a importância da unificação que tem ocorrido em Sergipe do movimento e das centrais sindicais na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras contra os retrocessos que vem sendo impostos pelo atual governo federal.

Os diretores do Sindprev completaram falando sobre o esfacelamento do serviço público. No caso do INSS, as agências estão superlotadas por trabalhadores que têm dado entrada em processo de aposentadoria com receio do que virá a partir do momento da entrada em vigor das mudanças trazidas pela reforma da Previdência. A informação passada é que em Sergipe existem 25 mil processos de pedidos de aposentadoria paralisados à espera de análise. No Brasil já totaliza 1,5 milhão. Enquanto isso o número de servidores tem diminuído a cada dia sem que seja reposto.

Por Edjane Oliveira

