Professores de Lagarto debatem Projeto Político Pedagógico em hora de estudo

06/08/19 - 06:44:52

Com o tema “Reconstrução do Projeto Político Pedagógico (PPP) à luz do Currículo de Sergipe”, professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino participaram de mais uma formação hora de estudo.

A capacitação ocorreu no último sábado, 3, e foi realizada pela Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Educação. Cada unidade de ensino pôde tratar o tema de forma diferente, utilizando-se de vídeos, slides, oficinas ou dinâmicas para haver um trabalho muito significativo e coletivo.

Foi possível debater sobre o PPP vigente nas escolas municipais e as readequações necessárias. Tudo graças à presença dos docentes em uma manhã rica de aprendizagem.

Fonte: https://www.lagarto.se.gov.br/v2/secretarias-2/educacao/item/2796-professores-de-lagarto-debatem-projeto-politico-pedagogico-em-hora-de-estudo.html

Prefeitura de Lagarto