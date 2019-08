TRABALHADORES DO HOSPITAL DE LARANJEIRAS ESPERAM PAGAMENTO ATÉ O DIA 12

06/08/19 - 16:41:57

O Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) encaminhou, nesta terça-feira, 6, ofício à direção do Hospital São João de Deus, em Laranjeiras, reiterando o que ficou acertado no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), anteriormente, na qual a gestão deve cumprir determinadas datas do TAC e que os trabalhadores irão esperar o pagamento do salário de julho até o dia 12 de agosto, só não seria dia 11 porque a data cai no domingo. Caso não seja pago o salário, haverá greve no dia 13, conforme deliberação anterior na assembleia da categoria.

De acordo com a diretora do hospital, Karine Pinheiro, ela iria protocolar todas as informações previstas no TAC, até 12 horas desta terça-feira. Por outro lado, o Sintasa espera que a prefeitura efetue o repasse do pagamento até o dia 10 de agosto.

De acordo com o gerente do Sintasa, Janderson Alves, no ofício, o sindicato solicitou ainda uma reunião com a gestão para discutir alguns pontos significativos como a folga e descanso administrativos, retorno da escala 1×2, mudança do posto de enfermagem, melhoria no estar da enfermagem, segurança e melhoria da parte externa do hospital.

TAC

Só para recordar. Foi acertado na Justiça, através do TAC, que a gestão do hospital teria até o dia 5 do mês subseqüente trabalhado pelos funcionários para enviar à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) os documentos e certidões necessárias, e esta teria até o dia 10 para fazer o repasse ao hospital, e, por tabela, teria até o dia 11 para fazer o pagamento aos trabalhadores.

Contudo, como dia 11 cai no domingo, ficou acertado que a categoria vai esperar até dia 12, segunda-feira, caso não recebam até esta data, haverá greve no dia 13 de agosto, por tempo indeterminado.

Fonte e foto Sintasa