Valdevan tenta contornar prisão, mas deve se apresentar hoje

06/08/19 - 17:32:39

Segundo o portal “O Antagonista”, o deputado Valdevan Noventa (PSC-SE) deverá se entregar à Polícia Federal de Brasília ainda hoje, informou a defesa.

Réu por caixa 2, uso de documento falso e organização criminosa, chegou a ser preso no ano passado, mas conseguiu liminares para ser diplomado e trabalhar em Brasília.

O ministro de Celso de Mello cassou as liminares. Os advogados pretendem recorrer — caso ele não apareça na Câmara por 120 dias, o suplente, Jony Marcos (PRB) assume o mandato.

No final da tarde desta sexta-feira (06) chega a informação de que o deputado Valdevan Noventa se encontra, neste momento (17:50), no gabinete do presidente da Câmara Federal, conversando com o deputado Rodrigo Maia, para tentar contornar sua prisão.