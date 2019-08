VEREADOR ELBER BATALHA IRÁ PROTOCOLAR PROJETO DA TAXA FECHADA

06/08/19 - 05:00:51

A pedido da comissão dos comerciantes, a ação de protocolo do Projeto da Taxa de Fachada será transferida para quarta-feira, 07.08.

Na próxima quarta-feira, 07.08, o vereador Elber Batalha (PSB) vai apresentar o Projeto da Taxa de Fachada, que vai regulamentar de forma justa a lei abusiva que já existe.

O projeto foi escrito em conjunto com os empresários e comerciantes de Aracaju, baseado também no que já existe em outras capitais do país.

Elber irá protocolar o PL às 10h, no setor de protocolo da Câmara Municipal de Aracaju com a presença da comissão de comerciantes que também participou da elaboração do projeto.

Por Luciana Gonçalves