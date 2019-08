VEREADORES APROVAM 14 PROPOSITURAS NA SESSÃO DESTA TERÇA-FEIRA NA CMA

06/08/19 - 12:54:04

Na manhã desta terça-feira, 06, os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju debateram durante a Pauta do Dia 14 proposituras, destas 13 eram Projetos de Lei de um Projeto de Decreto Legislativo.

Em Redação Final foi aprovado o Projeto de Lei 160/2018, de autoria do vereador Lucas Aribé (PSB), que estabelece a obrigatoriedade das Unidades de Saúde da Família a divulgarem em sítio oficial do Poder Executivo, relatório mensal acerca do quantitativo de atendimentos realizados.

Já em 2º votação foi aprovado o Projeto de Lei 275/2018, de autoria do vereador Manuel Marcos (PSDB), que dispõe sobre a realização de campanha permanente de orientação e conscientização sobre a necessidade do exame de trombofilia antes do uso de anticoncepcionais, nas unidades de saúde de Aracaju.

O Projeto de Lei 58/2019, de autoria da vereadora Emília Corrêa (PATRIOTA), que dispõe sobre a ordem de precedência do hasteamento da bandeira oficial do município de Aracaju em espaço público e privado do seu território, foi aprovado em 1º votação.

Sobre a importância do PL, a vereadora Emília Corrêa ressaltou que a aprovação do projeto reproduz amor pelo município. “O que tem acontecido é que em Aracaju em algumas instituições privadas já há o hasteamento da bandeira do Brasil, da instituição, mas não há do município e acredito que esse PL fortalece o amor pelo município, e vai dar visibilidade ao município”, afirmou.

Foto Gilton Rosas

por Leilane Coelho