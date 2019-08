Vice-governadora e Desembargador firmam parceria em prol de grupos vulneráveis

06/08/19 - 10:38:12

O objetivo é ampliar o raio de atuação através da parceria com o Estado, municípios, universidades e sociedade civil

Nesta segunda-feira (05) de agosto, a vice-governadora Eliane Aquino recebeu o desembargador do Tribunal de Justiça Edson Ulisses e o juiz Haroldo Luiz Rigo da Silva. Na pauta, estratégias para o desenvolvimento de políticas públicas nas áreas da infância, educação, violência doméstica e justiça restaurativa.

Atualmente, o Tribunal de Justiça de Sergipe desenvolve atividades de apoio a grupos vulneráveis em algumas cidades do estado de Sergipe. O objetivo é ampliar o raio de atuação através da parceria com o Estado, municípios, universidades e sociedade civil.

Para vice-governadora Eliane Aquino, unir as forças do governo de Sergipe, judiciário, municípios e sociedade civil é benefício certo para a população. “Aqui na vice-governadoria nós temos a prática de dialogar com as secretarias e outros entes para falarmos uma mesma língua. Juntar um time de peso como este para trabalhar em prol da infância, da educação e de áreas afins é algo muito bom, porque o tempo passa, as gestões também e as políticas públicas permanecem. Fico feliz com esta iniciativa do Tribunal de Justiça, que casa muito com o trabalho que estávamos desenvolvendo por aqui. Estamos juntos em gênero, número e grau”, comemora.

O desembargador do Tribunal de Justiça, Edson Ulisses, explicou sobre a importância de não apenas remediar, mas agir de modo preventivo. “O judiciário não pode mais agir apenas para dentro, debatendo entre promotores juízes, tem que sair para conseguir mais alternativas. Precisamos trabalhar na causa dos problemas. Não basta apenas cuidarmos das mulheres que sofrem violência sem falar diretamente também com os homens, que praticam atos violentos. Precisamos avançar e isso só é possível através da somação de esforços”.

