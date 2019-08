Xanddy se pronuncia após acusação de intolerância religiosa. Atriz acusou cantor de omitir a palavra ‘Candomblé’ de trecho de música

Xanddy, vocalista do Harmonia do Samba, usou seu perfil no Instagram na tarde desta terça-feira (6) para falar sobre as acusações de intolerância religiosa durante um show no Rio. A atriz Lua Xavier havia publicado um texto nas redes sociais em que afirma que o cantor “sumprimiu” um trecho de uma canção que citava o candomblé.

“Fui acusado e exposto e exposto na internet, onde pessoas que não me conhecem intimamente, estão, infelizmente, reduzindo o meu caráter de forma irresponsável e tóxica. Eu respeito e amo o ser humano seja ele católico, espírita, umbandista, candomblecista, judeus, budistas, evangélico… Acima de tudo procuro respeitar a história, particularidade e trajetória de todos, aprendendo a cada dia. Muitas vezes, encontro nas incontáveis viagens que faço pessoas das religiões de matrizes africanas (principalmente na minha terra, na Bahia) e quase sempre, recebo um abraço gostoso, que vem acompanhado de palavras doces e, obviamente, tento corresponder à altura. Eu sou assim, gosto de ser assim. Quem me conhece sabe. De qualquer forma, peço perdão se ofendi alguém. Do fundo do meu coração, acreditem, não houve intenção de machucá-los. Que Deus abençoe a todos!”, escreveu Xanddy, que é casado com Carla Perez, com quem tem Camilly Victória e Victor Alexandre.

Lua Xavier prestigiou o show do grupo na Festa Oxente no dia 4 de julho. “Sou muito fã do Harmonia do Sambra. Há muitos e muitos anos. Já fui em inúmeros shows deles: aqui no Rio, em Salvador e até em Vitória. Mas hoje me decepcionei bastante com o Xanddy. Que ele é evangélico e fala bastante sobre sua religião, inclusive em shows, disso todo mundo sabe. E definitivamente não é um problema. Porque falar da nossa própria religião é um direito que nos compete. Porém, hoje no repertório do show tinha a música ‘Raiz de Todo Bem’ comumente cantada pelo intérprete Saulo. Peço que reparem no vídeo. Comecei a filmar depois de um minuto de música rolando porque eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Pois bem… Xanddy suprimiu a frase ‘do canto Candomblé’ durante toda a música. Um desrespeito sem tamanho. Se por questões religiosas, morais ou seja lá o que for, ele não pode pronunciar a palavra ‘Candomblé’ então deveria tirar essa música do repertório. Simples assim. Mas Luana, você foi se divertir em um show e já voltou problematizando? Sim! E sabe por que? Porque durante anos o Candomblé foi uma religião proibida de ser exercida. Toques de Candomblé eram caso de polícia. E para tristeza do povo de axé, voltamos a essa era das trevas, onde muitos terreiros estão sendo invadidos por fundamentalistas religiosos. Portanto precisamos falar SIM sobre intolerância religiosa. E ao cantor Xanddy fica aqui o meu apelo… apelo de alguém que sempre admirou o trabalho dele: Respeite o nosso sagrado! Respeite a nossa fé! Principalmente você que canta ‘respeite quem pôde chegar aonde a gente chegou’. Se não pode pronunciar a palavra Candomblé, retire a música do seu repertório. Fico no aguardo!”, escreveu Lua.

