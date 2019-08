ABIH-SE e parceiros promovem divulgação de Sergipe em mais uma Famtour

07/08/19 - 09:56:00

Para vender um destino turístico, nada melhor do que experimentá-lo antes. E com esse objetivo, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH-SE) promove mais uma Famtour, dessa vez com profissionais de Curitiba, Joinville e Florianópolis, incluindo o jornalista de São Paulo especialista em Turismo, Marcos Arruda. A Famtour é uma parceria com o Sebrae, através do programa Investe Turismo, e FRT Operadora.

Os agentes e o jornalista chegaram ontem, 6, em Sergipe, quando foram recepcionados. À noite eles participaram de um Encontro de Negócios com hotéis e representantes de municípios sergipanos. Eles conheceram em um vídeo os atrativos naturais e a estrutura turística de Sergipe, além de conversarem com gerentes da rede hoteleira.

A Famtour tem uma agenda extensa de visitas até o próximo domingo, quando eles retornarão aos seus destinos. Além de Aracaju, eles conhecerão as cidades de São Cristóvão, Laranjeiras, paria do Saco em Estância, e o Cânion de Canindé de São Francisco.

“Promover Sergipe através de Famtour é mais uma ação da ABIH-SE para alavancar o nosso turismo. Temos belas paisagens, culinária excelente, rede hoteleira estruturada que precisam ser divulgados, e é isso que estamos fazendo. Tenho certeza que teremos bons frutos de mais essa ação promovida pela ABIH-SE junto com os nossos parceiros”, frisou a vice-presidente da Associação, Daniela Mesquita.

Fonte e foto assessoria