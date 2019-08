ADVOGADO DE DEFESA DE VALDEVAN DIZ QUE DECISÃO ATINGE SEUS ASSESSORES

07/08/19 - 07:59:08

“Decisão que favorece Valdevan Noventa se estende aos assessores” afirma defesa

O advogado Evaldo Campos, que faz parte da defesa do deputado federal Valdevan Noventa (PSC), disse na manhã desta quarta-feira (07) que a decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF) publicada nessa terça-feira (06), e que concedeu a liberdade provisória ao parlamentar, também erá estendida aos seus assessores.

João Henrique Alves dos Santos e Evilásio Ribeiro Cruz, que tiveram o mandado de prisão expedidos pela 2ª Vara da Justiça Eleitoral de Aracaju nesta terça, voltaram a ser presos, e por conta da nova decisão, devem ganhar liberdade ainda hoje.

Dr. Evaldo Campos explicou ainda que Karina dos Santos Liberal, que voltou a usar tornozeleira eletrônica e ficar em prisão domiciliar em função de ter filhos menores de idade, ficará desobrigada do cumprimento de qualquer medida cautelar.

O advogado explicou que “nós ingressamos com um pedido de agravo interno pedindo que todas as medidas desfavoráveis fossem suspensas até que o colegiado julgasse as decisões de Toffoli e Celso de Melo. A partir dai, Celso resolveu dar efeito suspensivo a decisão por ele dada, então tudo que ele decidiu só passa a valer após ser julgado pela turma”, disse Dr. Evaldo Campos.

Com informações do jornal da Fan