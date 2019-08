CAPITÃO SAMUEL CONFIRMA CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO CONCURSO CFS/PM e CFO

07/08/19 - 15:00:14

O deputado Capitão Samuel Barreto, disse na manhã desta quarta-feira (07), que o governo do estado confirmou a convocação dos aprovados do concurso para soldado da PM CFSd/PM e CFO PM.

Segundo Samuel, o inicio da matrícula foi confirmado para iniciar dia 19/08. “Até sexta-feira (09/08), será feito um comunicado oficial através do site da PMSE, convocando todos os Cadetes CFO PM e Al CFSD para uma reunião, que será realizada dia 15 ou 16/08, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe”, explicou o parlamentar.

Samuel disse ainda que os oficiais bombeiros serão chamados ainda hoje para viajarem a Goiás. “A Nossa luta sempre foi pelo chamamento, agora fico feliz em ver o Governo do Estado atendendo e dando tranquilidade para vários jovens”, disse Samuel Barreto.

O parlamentar disse ainda que “fica faltando os Agentes prisionais, soldados bombeiros e servidores públicos”, e concluiu dizendo que “estou empenhado para propor condições a Belivaldo que permita chegar os soldados bombeiros, agentes prisionais e resolver a questão do posto imediato dos reformados”, avisou.