Cartas embaralhadas

07/08/19 - 08:38:25

O jogo da sucessão só começa pra valer em 2020, ano em que os partidos definem as coligações com vistas às eleições municipais. Até lá, as cartas seguem embaralhadas e permitindo, quando muito, alguns palpites sobre quem marchará com quem. Fazer qualquer prognóstico antes de as alianças serem fechadas será mero exercício de futurologia, sem qualquer serventia para os cientistas políticos. Em Aracaju, por exemplo, o jogo será um se o PT permanecer aliado ao prefeito e pré-candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (PCdoB). A história muda, contudo, se os petistas resolverem, como prometem, disputar a Prefeitura da capital. Portanto, discutir com segurança sobre as eleições de 2020, só mesmo quando as cartas forem distribuídas aos participantes desse intrincado e empolgante jogo político.

Só um susto

E o deputado federal Valdevan Noventa (PSC) escapou da prisão por um triz. Após a queda da liminar que garantia ao parlamentar o direito de ir e vir, a Juíza eleitoral Soraia Gonçalves de Melo mandou prendê-lo imediatamente. Quando Valdevan já se preparava para se entregar à Polícia, seu advogado conseguiu no Supremo Tribunal Federal uma tutela de urgência suspendendo a prisão. A mesma sorte não tiveram três assessores do deputado Noventa, que permanecem presos até segunda ordem. Danôsse!

Falta zero

Dos 54 deputados federais que estiveram presentes a todas as 86 sessões deliberativas da Câmara no primeiro semestre, apenas dois são de Sergipe: Fábio Henrique (PDT) e João Daniel (PT). Os outros seis parlamentares sergipanos devem justificar as ausências alegando que precisam ficar mais próximos da base eleitoral. Ora, bem que poderiam fazer isso nos demais dias da semana, pois só “batem ponto” em Brasília nas terças, quartas e quintas-feiras. Crendeuspai!

Cadê a grana?

Atingida pela cheia do rio Sergipe, a população de Riachuelo ainda não viu a cor dos R$ 201 mil prometidos pelo governo federal. Quando chegar na conta a Prefeitura – se chegar – a ninharia será usada para comprar cestas básicas, colchões, material de higiene, etcétera e tal. As fortes chuvas caídas, mês passado, em Sergipe deixaram quase 600 desabrigados em Riachuelo. Uma lástima!

Não desiste

E o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) só pensa na Prefeitura de Aracaju. Ele pretende convencer os partidos aliados do PSB que “teremos um bom projeto para a capital”. Desde 2012 que Vavazinho tenta se eleger prefeito de Aracaju. Naquele ano, foi derrotado por João Alves Filho (DEM) e em 2016 perdeu para Edvaldo Nogueira (PCdoB). No ano passado, tentou se eleger governador de Sergipe, mas perdeu para Belivaldo Chagas (PSD). Quem sabe, a sorte não vira em 2020. Marminino!

Troca de mãos

A partir de hoje, Aracaju terá um novo gestor. O vereador Josenito Vitale (PSD) substitui o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), que aviona para o exterior visando tratar de assunto particular. Para substituir o comunista até a próxima segunda-feira, Josenito entregou a presidência da Câmara Municipal ao vereador Thiaguinho Batalha (PMB). Então, tá!

Um a menos

Cinco dos oito deputados federais de Sergipe votaram a favor da famigerada reforma da Previdência: Fábio Reis (MDB), Laércio Oliveira (PP), Fábio Mitidieri (PSD), Gustinho Ribeiro (SD) e Bosco Costa (PL). Ameaçado de prisão, Valdevan Noventa (PSC) não apareceu no plenário para acompanhar os votos contra a reforma de Fábio Henrique (PDT) e João Daniel (PT). Aff Maria!

Mordomia condenada

O senador Alessandro Vieira (Cidadania), estuda medidas jurídicas para cobrar o ressarcimento das despesas com passagens aéreas pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo o TCU, de 2009 e 2012, o STF gastou 630 mil com passagens internacionais em nome de mulheres de ministros. O senador diz ser preciso cobrar o ressarcimento desses recursos “gastos indevidamente”, além de responsabilizar criminalmente quem autorizou tais pagamentos. Misericórdia!

Asa dura

Aracaju voltou a ter voo direto para Salvador. Após quatro meses sem o serviço, os sergipanos passaram a contar com voos diários oferecidos pela Azul Linhas Aéreas. Ainda este mês, a Gol restabelecerá o voo São Paulo-Aracaju. Em dezembro, a Azul retomará as viagens entre a capital sergipana e Campinas (SP). Isso foi possível porque o governo de Sergipe reduziu a alíquota de ICMS do querosene de aviação de 18% para até 5%. Ah, bom!

Aqui não, violão!

Não chamem para o mesmo rega-bofe a cúpula do PTB e o vereador aracajuano Zezinho do Bugio. A executiva petebista não concorda com os rasgados elogios do parlamentar ao prefeito Edvaldo Nogueira. Segundo Valdélio Silva, vice-presidente do PTB na capital, o vereador está afrontando o partido, pois sabe que os petebistas fazem oposição radical ao comunista. Diante disso, o PTB pretende expulsar Zezinho de suas fileiras. Homem, vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 13 de agosto de 1915.

