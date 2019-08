Confira os percursos da 9ª edição da Corrida da Advocacia que acontece sábado

07/08/19 - 05:42:26

A coordenação da ‘9 edição da Corrida da Advocacia’ divulgou nesta terça-feira (6) os três percursos que estarão em disputa neste sábado, 10 de agosto. O evento é realizado pela Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE) e pela Ordem dos Advogados do Brasil/Secção Sergipe (OAB/SE).

A partir das 16h acontecerá a largada, em frente à sede da OAB/SE, sentido Avenida Francisco Porto. Depois os atletas retornarão na avenida e passarão pelo pórtico da largada/chegada. A turma dos 5 km voltará no Museu da Gente Sergipana e quem optou pelos 10 km na empresa Alma Viva, Bairro Industrial. Em seguida, deverá correr para a finalização do percurso. O pessoal dos 15 km seguirá até o Centro Recreativo, no Porto Dantas, onde encontrará o retorno para a largada/chegada.

O evento realizado pela Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE) e pela OAB/SE também conta com a versão infantil. A largada da ‘4 edição da Corrida Kids’ acontecerá às 15h30. Os jovens atletas com idades entre um e 14 anos têm provas especiais: 50m para crianças de 1 a 2 anos; 100m crianças de 3 a 5 anos; 200M de 6 a 8 anos; 300M entre crianças de 9 a 11 anos; e a de 400m com crianças e adolescentes entre 12 e 14 anos.

Lote Extra

Esta é a última oportunidade para participar da ‘Corrida da Advocacia’. Continuam abertas as inscrições limitadas, somente presencial, na CONCEITO (Av Augusto Maynard, 144. São José). Mais informações pelos números (79) 3024-5955/99981-5955 (WhatsApp).

A ‘Corrida da Advocacia’ tem a qualidade Conceito e conta com o patrocínio das empresas Extramed, Legislar e Cohab Premium. O evento tem ainda os apoiadores: Plamed, Nível Superior, CENTRUS, Imperial e SMTT de Aracaju.

Por Anderson Barbosa

Foto assessoria