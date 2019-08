DEFESA CIVIL DE ARACAJU ALERTA PARA CONTINUIDADE DE VENTOS FORTES

07/08/19 - 13:06:43

Prevista para até esta quarta-feira, dia 7, a incidência de ventos fortes em Aracaju deve continuar. O alerta foi prorrogado pela Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania, através da Defesa Civil Municipal, para as próximas 36 horas, permanecendo até quinta-feira à noite, dia 8.

Segundo a Defesa Civil Municipal, a força dos ventos permanece a mesma, em torno de 40 a 45 km/h. Já no mar, ela pode chegar a até 74 km/h. O motivo para essas rajadas de vento é a persistência de ressaca no mar.

As orientações de segurança também são as mesmas. As pessoas devem permanecer em estado de observação com relação a árvores e outdoors, tomando o cuidado de não estacionar veículos próximos a eles. Quem mora em prédios, que observe a movimentação de esquadrias e o possível estilhaçamento de vidraças.

As equipes da Prefeitura de Aracaju continuam de prontidão e qualquer situação deve ser comunicada pelo 199. “Estamos realizando o monitoramento e de prontidão para a tomada de providências. A orientação é redobrar a atenção para essas situações”, reforça o coordenador da Defesa civil Municipal, major Silvio Prado.

Foto assessoria

Por Tirzah Braga