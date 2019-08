Diretório do PTB pretende expulsar vereador Zezinho do Bugio

07/08/19 - 05:03:11

O Vice-Presidente Municipal do PTB em Aracaju, Valdélio Silva, durante entrevista concedida ao programa Inove Notícias da rádio 930 AM [futuramente 100,3 FM] com apresentação do radialista Kléber Alves, no horário das 17h às 19h, revelou que após declarações dadas na semana passada pelo vereador Zezinho do Bugio “que ainda é PTB”, elogiando o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, a Executiva Municipal reuniu-se nesta terça-feira, 06, seguindo os ritos estatutários, para entrar com processo de pedido da expulsão do vereador.

Segundo o dirigente, logo após a divulgação de fala do parlamentar em sites jornalísticos, ele recebeu uma enxurrada de ligações dos colegas partidários à cerca dessas considerações do edil. De acordo com Valdélio, todos sabem que o Presidente Estadual da sigla, deputado estadual Rodrigo Valadares, é oposição declarada a atual gestão [considerada por ele ineficiente] e todos sabem que, inclusive, o líder do partido na Câmara de Vereadores, Cabo Amintas, também segue a mesma linha de oposição a administração.

“E, aí vem o vereador Zezinho do Bugio colocando-se favorável e, até rasgando elogios a essa gestão que tanto combatemos. Com isso, ele foi de encontro a linha do partido, de encontro a posição do partido, de encontro ao estatuto do partido”, salientou.

O representante trabalhista aproveitou a entrevista para explicar que após a decisão da municipal de solicitar a expulsão de Zezinho [que será oficializada na próxima semana] o Diretório Estadual reunirá a Comissão de Ética para poder prosseguir com o processo e realizar o julgamento convocando o vereador para realizar sua defesa. “Enquanto vice-presidente do partido, estive com o presidente municipal Daniel Moraes, a presidente do PTB Mulher, Aline Mangueira, o Presidente da Juventude, Pedro Loto, e outros colegas que fazem parte do diretório municipal. Estamos firmes neste posicionamento e vamos levar as esferas do partido solicitando a sua expulsão”, frisou.

Conforme esclareceu Valdélio, essa postura de Zezinho vai de encontro ao partido e ao seu presidente. Esclarecendo que as ações são de desrespeito ao seu partido e que irá tomar as medidas cabíveis.

“É uma posição que não tem volta do diretório de Aracaju neste processo de expulsão do vereador. Se fosse da vontade dos membros da capital ele já estaria fora, mas, vamos seguir todos os trâmites estatutários”, enfatizou.

Durante fala, Valdélio deixou claro que Zezinho vem desrespeitando o partido ao longo de um tempo. “Ele foi eleito em 2016, por pouco tempo seguiu a linha do partido, depois se colocou contra o partido. Inclusive, em 2018, ficou totalmente contrário a chapa do partido. Por sinal, o companheiro dele de parlamento era candidato a deputado estadual e ele foi totalmente contra. São uma série de fatores que ele vem desrespeitando a um certo tempo”, destacou.

Valdélio, por sinal, esclareceu que o Presidente Rodrigo está informado de todo o andamento do processo, estando apenas esperando os ritos estatutários para se pronunciar. O dirigente aproveitou para salientar que medidas nada tem haver contra o povo do Bugio, ao qual tem o maior respeito. Mas, os próprios eleitores estão decepcionados devido a forma oportunista como o vereador foi para o lado do prefeito. Voltando a deixar claro que quem responde pelo PTB na Câmara é o Cabo Amintas.

“Não vamos permitir que nenhum oportunista esteja conosco querendo apenas usar da nossa legenda para o seu fim pessoal, seu fim próprio. Procure um lugar que sinta-se à vontade”, concluiu.

Por Elder Santos – com informações do Programa Inove Notícias

