EDVALDO ASSINA COM A CAIXA CONTRATO DE R$ 117 MI PARA CONSTRUIR 1.102 CASAS

07/08/19 - 14:19:50

“Hoje é o dia mais feliz da minha gestão. É uma alegria imensa poder assinar este contrato que permitirá a construção de 1.102 casas, nas Mangabeiras, para pessoas que vivem em situação de muita dificuldade. Fazer um investimento de R$ 124 milhões neste momento de crise do país enche o nosso coração de satisfação e nos dá a convicção de que, com planejamento, muito trabalho, seriedade e competência, construiremos uma Aracaju melhor para todos”.

A declaração do prefeito Edvaldo Nogueira resume a grandeza e importância do ato de assinatura do convênio entre a Prefeitura de Aracaju e a Caixa Econômica Federal, na manhã desta quarta-feira, 7, para execução da infraestrutura e construção de casas na Ocupação das Mangabeiras, localizado no bairro 17 de Março. O empréstimo é de R$ 116.767.847,00 com contrapartida do município de R$ 7.934.400,00.

Com esta operação de crédito, a gestão implementará políticas públicas voltadas para a construção das habitações, além de realizar ações de melhoria da infraestrutura urbana, da mobilidade e do saneamento básico, assim como a regularização da ocupação, garantindo aos seus moradores condições dignas de moradia e mais qualidade de vida. Os recursos para a obra são oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

“Em um momento que pouco se investe em habitação no Brasil, estamos conseguindo alavancar um projeto grandioso como este. Por isso tenho alegria e felicidade, pela competência da nossa gestão, pelo trabalho incansável, pela busca incessante de recursos, assinar este maravilhoso convênio, graças à parceria com a Caixa Econômica Federal, a Secretaria do Patrimônio da União e a Câmara de Vereadores. Esta é uma obra econômica, pois irá gerar emprego e renda, é uma obra de mobilidade e infraestrutura, mas acima de tudo é uma obra social, que vai transformar a vida das 813 famílias que já residem nas Mangabeiras e de outras 300 que recebem o auxílio-moradia”, afirmou Edvaldo.

Superintendente regional da Caixa, Diego Carraro, que assinou o contrato em nome do banco, destacou o impacto econômico e social da obra para Aracaju. “É um projeto que dá dignidade para mais de 4 mil pessoas. Não estamos falando só das casas, mas de uma ação social inclusiva com as famílias, que envolve saneamento básico, pavimentação e regularização da área. É um projeto muito grande”, disse.

A superintendente da Secretaria do Patrimônio da União em Sergipe, Jovanka Leal, disse que a concretização do projeto só foi possível graças ao entusiasmo e persistência do prefeito Edvaldo Nogueira e pela competência da equipe que faz a Prefeitura de Aracaju. Em seu discurso, Jovanka Leal citou o escritor Dale Carnegie, segundo o qual “entusiasmo flamejante, apoiado por bom senso e persistência, é a qualidade que mais frequentemente traz sucesso”.

“Somos entusiastas da cidade. Hoje aqui estão gestores entusiasmados com esta solução para as Mangabeiras. É um projeto que beneficiará todos os aracajuanos. Este projeto tem o total apoio da União. O governo federal agradece ao prefeito Edvaldo Nogueira por ser um homem compromissado com a cidade. Não havia outro caminho para a SPU que não fosse ceder o terreno para a construção destas casas”, ratificou. Como o terreno onde a ocupação está localizada é de propriedade da União, era necessário um parecer da SPU para que o governo federal doasse a área, o que já foi feito.

O presidente da Câmara, Nitinho Vitale, também demonstrou sua satisfação em ver o projeto ganhando forma. “Este sem dúvida, é o maior projeto da terceira gestão de Edvaldo à frente de Aracaju. Conseguir construir em uma época difícil como esta, de crise, conseguir recursos federais tão grandiosos, demonstra a capacidade do gestor de governar, de elaborar bem o projeto para que ele seja aprovado no Governo Federal. Aracaju sai na frente, mais uma vez, mostrando a competência dos projetos que aqui são executados. É muito satisfatório para mim poder colaborar com uma gestão como esta, que trabalha pela população que mais precisa”, ressaltou.

“Grande vitória”

Representante dos moradores da Ocupação das Mangabeiras, Bruno Santos Nascimento, disse que todas as famílias da área estão muito felizes com a assinatura do convênio. “Recebemos a notícia da assinatura deste contrato com muita alegria. São cinco anos de sofrimento naquela localidade, mas graças a Deus chegamos à vitória. Só temos a agradecer ao prefeito e a toda equipe da Prefeitura, Caixa, SPU, que olhou para nós e nos deu este presente”, afirmou.

Líder comunitário na região, Maurício dos Santos, lembrou que este é um projeto sobre o qual a comunidade já dialogava com o prefeito há três anos. “Mesmo antes de Edvaldo ser prefeito, a gente já vinha pedindo o apoio dele porque estávamos há muito tempo lá, sofrendo, seja na chuva ou no sol. É um sonho que está sendo realizado. Todas as pessoas que estão ali, hoje, sentem a esperança da construção da moradia digna. Hoje é um dia maravilhoso para os moradores das Mangabeiras”, declarou.

Tramitação

O empréstimo junto à Caixa foi autorizado pela Secretaria do Tesouro Nacional no último dia 20 de junho. A liberação destes recursos se deu de maneira célere, uma vez que Aracaju, na gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, voltou a ter uma avaliação positiva da sua capacidade de endividamento, o que facilitou o trâmite. A Prefeitura de Aracaju foi autorizada pela STN a contratar operação de crédito na modalidade “sem garantia da União, valendo-se como garantia os créditos provenientes das receitas tributárias”.

“Conseguimos todo este dinheiro para esta obra porque eu desci do palanque. Não estou preocupado com a política. Estou preocupado com aquelas famílias que agora terão uma casa para morar. Os conversadores vão lá e nada resolvem. Mas com muito trabalho, nós realizamos. Ate agora, todos os recursos que busquei do governo federal, eu consegui. Fazemos política com dignidade”, afirmou Edvaldo.

Diante de dezenas de moradores das Mangabeiras que compareceram à solenidade, o prefeito explicou que a obra deve durar dois anos e começará pelos serviços de esgotamento, drenagem, terraplanagem, para só depois ser iniciada a construção das casas.

Foto Ana Licia Menezes