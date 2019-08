EDVALDO NOGUEIRA TRANSMITE INTERINAMENTE CARGO DE PREFEITO A NITINHO

07/08/19 - 12:30:56

O prefeito Edvaldo Nogueira transmitiu a chefia do Executivo Municipal ao presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Josenito Vitale, na manhã desta quarta-feira, 7. Edvaldo se ausentará do cargo por cinco dias (a partir desta tarde até a segunda-feira, 12) para tratar de questões pessoais. Nitinho assumirá assim interinamente a gestão municipal.

O período no qual Edvaldo estiver afastado da gestão será descontado do seu salário, conforme determinação do prefeito. Todas as despesas da viagem, de ordem pessoal, serão custeadas pelo próprio Edvaldo.

“Me ausentarei por cinco dias por conta de questões pessoais, mas viajo tranquilo, pois sei que Nitinho corresponderá às expectativas da sociedade, dando continuidade ao trabalho que temos desenvolvido em Aracaju. Não precisa de recomendação, pois sei que ele fará um bom trabalho”, disse.

Para Nitinho, assumir a Prefeitura mais uma vez representa “um voto de confiança” de Edvaldo. “Fico muito feliz, pois temos origem parecida: viemos do mesmo povo, trabalhamos sempre com seriedade e respeito. Será um trabalho de continuidade. Edvaldo está fazendo uma administração maravilhosa, transformando nossa cidade e surpreendendo muita gente”, afirmou.

Estiveram presentes na solenidade o presidente da Câmara interino, vereador Thiaguinho Batalha, os vereadores Bigode do Santa Maria e Jason Neto, além dos secretários municipais Carlos Cauê (Comunicação), Jorge Araújo Filho (Governo), Luiz Fernando Almeida (Defesa Social), Alan Alexsander Lemos (Meio Ambiente) Marlisson Magalhães (Semict), Renato Telles (SMTT) e Nildomar Freire (Chefia de Gabinete).

Foto Ana Licia Menezes