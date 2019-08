EM ENTREVISTA, VALADARES FILHO DIZ QUE “ME PREPARO PARA UMA NOVA DISPUTA”

Ao ser questionado se faria uma nova tentativa de chegar a prefeitura de Aracaju, durante entrevista na rádio Xodó FM, o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB-SE) não hesitou em responder: “Me preparo para uma nova disputa”.

O ex-parlamentar disse ter consciência sobre o caminho que percorrerá para convencer os demais agrupamentos políticos a apoiarem seu projeto. “É óbvio que ninguém é candidato de si próprio, reafirmo que estou me preparando e irei construir uma nova disputa com muito diálogo, respeitando democraticamente o processo natural e as pré-candidaturas já anunciadas, ouvindo principalmente a sociedade aracajuana. No momento adequado, que não é agora, vou conversar com aqueles que temos convergência de pensamentos e buscar convencê-los que teremos um bom projeto para Aracaju”, explicou.

Para Valadares o tempo se encarregou de mostrar que ele estava certo e a sociedade aracajuana tem acompanhado atentamente o governo de Edvaldo Nogueira. “Eu disse que Edvaldo não estava sintonizado com a modernidade administrativa, com um novo conceito de gestão, que os seus compromissos e alianças políticas não o permitiriam avançar na administração. Passaram dois anos e meio e vemos um verdadeiro estelionato eleitoral com a revogação do IPTU que nunca aconteceu, a falta da manutenção básica do dia a dia na cidade, nenhum trabalho planejado de desenvolvimento do turismo na nossa capital, que é uma das grandes saídas para a recuperação econômica”.

Valadares Filho acredita ainda que está por vir um novo ciclo de renovações e mudanças no estado.”Estou muito animado em podermos começar essas mudanças que tanto o nosso estado precisa por Aracaju já no próximo ano. Estou muito convicto de que isso vai acontecer e quero ajudar diretamente nesse processo”, concluiu.

Fonte e foto assessoria