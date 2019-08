Fisioterapia ajuda envelhecimento saudável, explica especialista sobre cuidados

07/08/19 - 09:04:34

Especialista alerta para cuidados e prevenções com o idoso

Por: Suzy Guimarães

Nascer, crescer, envelhecer e morrer fazem parte do ciclo da vida. No entanto, algumas atitudes podem ajudar no envelhecimento saudável e bem-estar na melhor idade. Entre as atividades que auxiliam na longevidade está a fisioterapia e seus cuidados.

“Equipes multidisciplinares desenvolvem bons trabalhos que contam com médicos, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, nutricionistas e de educação física. Quando ocorre o envelhecimento, os sistemas que compõem o corpo se desgastam e a Fisioterapia pode ajudar impedindo a perda total das funções”, afirma o professor do curso de Fisioterapia UNINASSAU, Paulo Autran Leite Lima.

Ainda segundo ele, a qualidade de vida está diretamente ligada as condições da casa onde esse idoso reside. “É muito importante uma casa com um banheiro, cozinha ou piso adaptados”, alertou o especialista.

Prevenção

O médico esclarece que se o idoso cai e ocorre uma fratura, ele tende a ter problemas mais sérios e o tratamento se torna mais difícil. “Foi nesse sentido que ocorreu a criação da Academia da Cidade, no sentido de diminuir os custos com o adoecimento dos idosos, que é bem maior do que os aplicados na prevenção. Quando o idoso sofre uma queda e vai para o hospital, o tratamento gera custos altos ao governo”, observa o professor.

Foto assessoria