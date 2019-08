GOVERNO DO ESTADO REALIZA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM ITABAIANA SOBRE ORÇAMENTO

07/08/19 - 06:50:44

Na ocasião, os participantes conheceram como são elaborados os documentos orçamentários, receberam orientações de como apresentar demandas, e também foram apresentadas as diretrizes orçamentárias que devem guiar a elaboração do Orçamento do ano que vem

O Governo de Sergipe deu início na manhã desta terça-feira (06), às audiências públicas envolvendo os municípios integrantes dos sete territórios sergipanos para elaboração do Orçamento 2020 e do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023.

A primeira reunião foi realizada em Itabaiana, no Território Agreste Central, que congrega os municípios de Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Itabaiana, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Nossa Senhora Aparecida, São Miguel do Aleixo, Pinhão, Ribeirópolis, São Domingos e Pedra Mole.

Participaram da audiência, realizada na Diretoria Regional de Educação (DRE-3), em Itabaiana, os deputados estaduais Maria Mendonça e Georgeo Passos, assim como representantes sindicais, a APAE, entre outras pessoas da sociedade civil.

De acordo com o Superintendente de Orçamento da Sefaz, Antonio Marcos Almeida Nascimento, na audiência pública, os participantes conheceram como são elaborados os documentos orçamentários, receberam orientações de como apresentar demandas, e também foram apresentadas as diretrizes orçamentárias que devem guiar a elaboração do Orçamento do ano que vem.

“A função principal dessas audiências públicas é o Governo do Estado ir até a população e ouvir as demandas de cada região. Por isso, convidamos entidades representativas da sociedade e do poder público, entre outros agentes, para que numa reunião aberta, sejam colocadas as sugestões e que a sociedade participe da elaboração do Orçamento 2020. Foi inclusive disponibilizado um e-mail para que as pessoas enviassem as sugestões”, disse Antonio Marcos Nascimento.

A segunda audiência pública da série será realizada em Poço Verde, nesta quarta-feira, 07 de agosto, no auditório anexo à Secretaria Municipal de Educação, englobando os municípios de Poço Verde, Tobias Barreto, Riachão do Dantas, Lagarto e Simão Dias, integrantes do Território Centro Sul Sergipano.

Fonte e foto ASN