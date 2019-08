Márcio Macedo afirma que “Lula não tem que ser transferido, tem que ser libertado”

07/08/19 - 17:02:46

O vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), após tomar conhecimento da decisão da justiça de transferir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para o presídio de Trmembé, usou as redes sociais para afirmar que “Lula não tem que ser transferido, tem que ser libertado. Acompanho com muita preocupação essa decisão da transferência do ex-presidente para São Paulo, sem garantias de estado maior a segurança e integridade de Lula está em risco”.

Segundo Márcio Macedo, “a decisão de transferir o Lula de Curitiba para SP é de exclusiva responsabilidade da Superintendência da PF do Paraná, que solicitou a medida, e da juíza de Execuções Penais Carolina Lebbos, que deferiu o pedido sem considerar os argumentos da defesa do ex-presidente.Lula não deveria estar preso em lugar nenhum porque é inocente e foi condenado numa farsa judicial. Não deveria sequer ter sido julgado em Curitiba, pois o próprio ex-juiz Sergio Moro admitiu que seu processo não envolvia desvios da Petrobrás investigados na Lava Jato”.

Para o ex-deputado federal sergipano, “a decisão da juíza Carolina Lebbos caracteriza mais uma ilegalidade e um gesto de perseguição a Lula, ao negar-lhe arbitrariamente as prerrogativas de ex-presidente da República e ex-Comandante Supremo das Forças Armadas”.

Ao final, Márcio Macedo afirma que o Partido dos Trabalhadores exige que os direitos de Lula e sua segurança pessoal sejam garantidos pelo estado brasileiro, até que os tribunais reconheçam a sua inocência, a parcialidade da sentença de Moro e a ilegalidade da prisão, onde quer que seja cumprida.