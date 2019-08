Nesta quinta-feira, dia 08, Recital de Canto e piano traz grandes artistas

07/08/19 - 13:58:50

Acontecerá, amanhã, 08 de agosto, às 20h, no Teatro Atheneu, o RECITAL DE CANTO E PIANO, com a cantora Aline Araújo e a pianista Priscila Gambary Freire. O Recital promete, através da atuação das artistas, combinado ao repertório, envolver o público.

“O Recital de Canto e Piano, a ser apresentado pela cantora Aline Soares Araújo e pela pianista Priscila Gambary Freire, tem como tema principal a música brasileira de Antônio Carlos Gomes, Francisco Mignone, Oscar Lorenzo Fernandez e Alberto Nepomuceno”, disse o coordenador do Recital, Eduardo Conde Garcia.

A entrada é franca e já tem um repertório definido confira:

PROGRAMA

Antônio Carlos Gomes (1836-1896)

Conselhos

Alberto Nepomuceno (1864-1920)

Dor sem consolo

Francisco Mignone (1897-1986)

Alma adorada

Alberto Nepomuceno

Cantilena

Trovas

Oscar Lorenzo Fernandez (1897-1948)

Dentro da noite

Meu pensamento

Alberto Nepomuceno (1864-1920)

Il flote dans l`air

Au jardin des rêves

Le miroir d`or

Les yeux élus

Despedida

Coração triste

Anoitece

Coordenação: Eduardo Conde Garcia

Apoio: FUNCAP, Governo do Estado de Sergipe, UFS

BIOGRAFIA

Aline Soares Araújo

Aline Soares Araújo é professora de Canto da Universidade Federal de Sergipe. Obteve o título de Doutora em Música (Performance Musical) pela Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação da Profa. Dra. Margarida Borghoff. Nessa mesma instituição, formou-se Bacharel em Canto Lírico e Mestra em Música (Performance Musical), sob orientação da Profa. Dra. Luciana Monteiro. Participou de masterclasses ministradas por Neyde Thomas, Cynthia Lawrence (EUA), Jason Stearns (EUA) e Manuel Castillo (México). Dentre as óperas e oratórios nos quais atuou como solista, destacam-se: Requiem de Mozart, Cosi FanTutte de Mozart, La Cambialedi Matrimonio de Rossini, Paixão Segundo São Mateus de Bach, Missa em Sol Maior de Bach, Missa da Coroação de Mozart, Oratório de Natal de Bach, Suor Angelica de Puccini, Glória de Vivaldi, A Flauta Mágica de Mozart, A Menina das Nuvens de Villa-Lobos, DidoandAeneas de Purcell e Kindertotenlieder de Mahler. Cantou sob regência dos Maestros: LukasDOro (seu primeiro professor de canto lírico), Charles Roussin, Silvio Viegas, Lincoln Andrade, Iara Fricke Matte, Roberto Duarte, Arnon Sávio, entre outros. Em 2012, foi finalista do concurso Alltech Vocal ScholarshipCompetition, em Lexington-EUA. Em 2013 foi escolhida para participar do Primer Encuentro Internacional de Canto Lírico, em Guadalajara-México. Também desenvolve um intenso trabalho como camerista, realizando duos com os pianistas Adriano Lopes e Priscila Gambary Freire e com os violonistas Alessandro Pereira e Fabiano Zanin.

BIOGRAFIA

Priscila Gambary Freire

Bacharel em Piano pela Universidade do Sagrado Coração de Bauru (USC), Mestre em Música pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Doutora em Música pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde foi bolsista CAPES. Dentre seus orientadores mais importantes, destacam-se Rosa Maria Tolón, Mauricy Martin e Eduardo Garcia. Participou de festivais e masterclasses no Brasil e exterior com pianistas consagrados, tais como: Angel Soler (Espanha), Cecílio Tieles (Cuba), Alexander Schtarkman (Rússia), SolomonMikowsky (EUA), Luís Carlos de Moura Castro (Brasil – EUA), Mauricy Martin (Brasil), AncuzaAprodu (França), Sônia Muniz (Brasil), Gilberto Tinetti (Brasil), Paul Rutman (EUA) VivianteTaliberti (Brasil), Flavio Augusto (Brasil) e LuisSenise (Brasil). Dentre os prêmios obtidos em concursos dos quais participou, destacam-se: 1º lugar no Concurso Latino Americano Rosa Mística / Curitiba – PR (1999), 1º lugar no Concurso Nacional Santa Marcelina / Botucatu – SP (2001), Concurso Jovens Talentos da Música/ São Paulo – SP (2007), 1º lugar no Teste Seletivo para Professor Colaborador de Piano e Matérias Teóricas da Universidade Estadual de Maringá – PR (2007), 1º lugar no Teste Simplificado para Professor Substituto de Piano da Universidade Federal da Bahia (2009), 2º lugar no Concurso Público para Professor de Piano, Literatura e Estruturação Musical da Universidade Federal da Bahia (2011). Como solista, apresentou-se em diversas cidades brasileiras, dentre elas: São Paulo (SP), Araçatuba (SP), Agudos (SP), Jaú (SP), Botucatu (SP), Porto Feliz (SP), Campinas (SP), Bauru (SP), Ilha Solteira (SP), Uberlandia (MG), Belo Horizonte (MG), Ouro Branco (MG), Rio de Janeiro (RJ), Nova Friburgo (RJ), Curitiba (PR), Maringá (PR), Ivatuba (PR), Cianorte (PR), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Aracaju (SE) e em países como Chile e Espanha. Foi monitora de Piano Complementar na Universidade do Sagrado Coração de Bauru – SP (2001 – 2002), professora de Teoria, Percepção Musical e Piano Complementar no Curso de Música Sacra da Faculdade Teológica Batista de Campinas – SP (2005 – 2006), professora de Piano no Curso de Graduação em Música da Universidade Estadual de Maringá (2007 – 2008), onde idealizou e coordenou, dentre tantos eventos de extensão, o Festival de Piano de Maringá. Também atuou como professora de Piano no Conservatório Mozart de Lauro de Freitas – BA (2009) e na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (2009 – 2010), nas modalidades coletiva e individual. Atualmente, é professora de Piano do curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Sergipe.

Por Sheyla Morales

Foto assessoria