Policiais militares da Força Tática/1°BPM prendem homem e recuperam moto no Santa Maria

07/08/19 - 05:33:44

Policiais militares da Força Tática/1°BPM, prenderam na tarde desta terça-feira (06), um indivíduo em posse de um veículo roubado no Santa Maria.

Durante patrulhamento, os policiais receberam a informação de que havia uma moto roubada circulando no conjunto 17 de Março. Depois de colhidas as características do suspeito, foram realizadas diligências.

Algumas horas depois, os policiais avistaram o indivíduo saindo de uma residência e realizaram a abordagem, com ele nada foi encontrado. Contudo, a moto foi facilmente localizada no interior da casa e foi dado voz de prisão ao suspeito.

Assim, o suspeito foi encaminhado à delegacia para providências necessárias.